NBA, i risultati della notte (24 febbraio): i Thunder volano espugnando Minnesota. Detroit non si ferma

Si sono disputati tra ieri sera e questa notte ben dieci incontri dell’NBA, con diverse sfide molto interessanti. A iniziare da Boston Celtics – New York Knicks ieri sera, passando dal match tra gli Atlanta Hawks e i Detroit Pistons di Simone Fontecchio, e arrivando al big match della Western Conference tra Minnesota e Oklahoma City. Ecco come è andata.

Nella serata di ieri ottima vittoria dei Boston Celtics che superano i New York Knicks per 118-105. Match praticamente sempre in controllo dei Celtics, guidati dai 25 punti, 10 rimbalzi e 9 assist di Jayson Tatum, con i padroni di casa che rischiano solo a inizio ultimo quarto, quando i Knicks rimontano dal 77-50 al 95-89. Ma a quel punto un nuovo parziale di Boston chiude i giochi. Quinto successo negli ultimi sei match per i Golden State Warriors che superano i Dallas Mavericks 126-102. Esordio casalingo per Jimmy Butler, ma sono i 30 punti di Steph Curry a far scappare via i californiani, con Dallas che priva di quattro giocatori non entra mai in partita. La serata, infine, si è chiusa con il successo degli Indiana Pacers sui Los Angeles Clippers per 129-111. Vittoria figlia di sette giocatori in doppia cifra, guidati da un Tyrese Haliburton da 29 punti e 12 assist.

Sesto successo consecutivo per i Detroit Pistons che battono in trasferta gli Atlanta Hawks con il punteggio di 143-148. Pistons che guidano il match per quasi tutto il tempo, rischiano la beffa nel finale, ma poi danno l’ultima zampata guidati da un Cade Cunningham da 38 punti e 12 assist. Non bastano ad Atlanta i 38 punti e 13 assist del solito Trae Young, mentre per Simone Fontecchio solo 4’30” con 2 punti. Vittoria in rimonta, e quarta consecutiva, per i Milwaukee Bucks che superano i Miami Heat per 120-113. Successo che arriva nel quarto quarto, dopo una lunghissima rimonata, con i Bucks guidati dai 28 punti di Damian Lillard e dai 23 punti e 16 rimbalzi di Giannis Antetokounmpo. Netto successo, invece, dei Toronto Raptors che superano i Phoenix Suns 127-109. Match sempre in controllo dei canadesi, che alla fine vedono a referto ben tre giocatori con 23 punti: Immanuel Quickley, Chris Boucher e RJ Barrett.

Nel big match della Western Conference si confermano gli Oklahoma City Thunder che espugnano il campo dei Minnesota Timberwolves per 123-130. Ospiti che partono forte, si fanno rimontare e superare, ma nell’ultimo parziale la chiudono guidati dai 37 punti di Shai Gilgeous-Alexander. Negli altri match di nottata, infine, vittoria degli Orlando Magic sui Washington Wizards per 110-90, con 23 punti di Anthony Black; successo per i New Orleans Pelicans sui San Antonio Spurts per 114-96, con 22 punti di Zion Williamson; e vittoria dei Clevelans Cavaliers sui Memphis Grizzlies per 129-123, con 33 punti di Donovan Mitchell e tripla sfiorata da Evan Mobley con 25 punti, 13 rimbalzi e 8 assist.

I RISULTATI DELLA NOTTE (24 FEBBRAIO)

Boston Celtics – New York Knicks 118-105

Golden State Warriors – Dallas Mavericks 126-102

Indiana Pacers – Los Angeles Clippers 129-111

Milwaukee Bucks – Miami Heat 120-113

Toronto Raptors – Phoenix Suns 127-109

Orlando Magic – Washington Wizards 110-90

Atlanta Hawks – Detroit Pistons 143-148

New Orleans Pelicans – San Antonio Spurs 114-96

Cleveland Cavaliers – Memphis Grizzlies 129-123

Minnesota Timberwolves – Oklahoma City Thunder 123-130