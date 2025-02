NBA, i risultati della notte (12 febbraio): i Knicks espugnano Indiana, volano i Pistons di Fontecchio

Un’altra notte di NBA si è disputata negli USA ed erano quattro le partite in programma. Tra le sfide spiccava il big match della Eastern Conference tra gli Indiana Pacers e i New York Knicks, mentre sono scesi in campo anche i Detroit Pistons di Simone Fontecchio. Ecco come è andata, con le squadre in trasferta che hanno piazzato un poker di successi.

Vittoria netta dei New York Knicks che espugnano il campo degli Indiana Pacers per 115-128. Un successo che nasce nel secondo tempo, quando New York gestisce il vantaggio acquisito, impedisce a Indiana di rientrare e, poi, nell’ultimo quarto scappa definitivamente via. E lo fa spinta da un Karl-Anthony Towns da 40 punti e 12 rimbalzi. Vincono in trasferta anche i Toronto Raptors, che espugnano il campo dei Philadelphia 76ers per 103-106. Match dal punteggio equilibrato, ma dove i canadesi sembrano avere sempre la partita in mano, anche quando Philly passa avanti. A chiuderla, a 90” dalla sirena, il canestro di Agbaji, ma il top scorer è Scottie Barnes con 33 punti e 10 rimbalzi. Non bastano ai 76ers i 27 punti e 12 rimbalzi di Joel Embiid.

Continua la corsa playoff dei Detroit Pistons, che espugnano il campo dei Chicago Bulls con un netto 92-132. Match che, come si vede dal punteggio, è stato senza storia, con Detroit che va subito in doppia cifra di vantaggio nel primo quarto e non si guarda più indietro, toccando anche il +49 contro dei Bulls non pervenuti. Top scorer Malik Beasley con 24 punti e sesto posto nella Eastern Conference sempre più blindato. E nella festa dei Pistons c’è anche Simone Fontecchio, che chiude con 26’ in campo e una doppia doppia sfiorata, con 8 punti e 10 rimbalzi. Infine, nell’ultimo match di giornata, quarta vittoria esterna su quattro con i Memphis Grizzlies che superano i Phoenix Suns 112-119. Ospiti quasi per tutto il match in vantaggio, tranne i minuti finali, che toccano il +19, ma che non riescono a chiuderla, tenendo i Suns sempre in partita, seppur rincorrendo. Phoenix cui non bastano i 34 punti di Kevin Durant, top scorer di partita, mentre per Memphis spiccano i 26 punti di Ja Morant.

I RISULTATI DELLA NOTTE (12 FEBBRAIO)

Philadelphia 76ers – Toronto Raptors 103-106

Indiana Pacers – New York Knicks 115-128

Chicago Bulls – Detroit Pistons 92-132

Phoenix Suns – Memphis Grizzlies 112-119