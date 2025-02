NBA, i risultati della notte (12 febbraio): sconfitti i Lakers, vincono Boston e Cleveland

Sono state quindici le partite disputate in questa notte NBA. I Los Angeles Lakers (32-20), dopo 6 vittorie consecutive, cadono contro gli Utah Jazz (13-40) con una prestazione al di sotto delle aspettative di LeBron e dei suoi compagni. Il migliore nei Lakers è stato il giapponese Rui Hachimura con 19 punti. I Boston Celtics (39-16) vincono agevolmente 116-103 contro i San Antonio Spurs (23-29), con la doppia doppia del solito Jason Tatum (32, 14 rimbalzi e 7 assist), rimanendo secondi ad Est.

Gli Orlando Magic (27-29) confermano la loro stagione altalenante battendo Charlotte Hornets (13-39), in piena crisi, con solo una vittoria nelle ultime 9. L’italo-americano Paolo Banchero sigla una performance da 24 punti, 8 rimbalzi e 6 assist. Il primo overtime della notte ha visto protagonisti gli Indiana Pacers (30-23) che hanno battuto, con molta fatica, i Washington Wizard, ultimi ad Est con sole 9 vittorie su 54 partite. Successo anche per i Brooklyn Nets (20-34) che battono 100-96 i Philadeplhia 76ers (20-34) agganciandoli in classifica. Per i 76ers non sono bastati i 30 punti di Quentin Grimes e di Kelly Oubre.

Al fotofinish, dopo l’overtime, i New York Knicks (36-18) battono con un punto di vantaggio gli Atlanta Hawks (26-29) con una super prestazione di Karl-Anthony Towns (44 punti e 10 assist). Vincono agevolmente anche i Clevaland Cavaliers (44-10) contro i Toronto Raptors (17-38) confermando l’ottimo stato di forma e rimanendo primi ad Est. I Detroit Pistons (29-26) ottengono la loro quarta vittoria consecutiva sconfiggendo 110-128 gli anonimi Chicago Bulls (22-33).

Riescono a risollevarsi i Milwaukee Bucks (29-24), imponendosi a Minnesota contro i Timberwolves (30-25), nonostante i 28 punti di Anthony Edwards. I Sacramento Kings (28-26) affossano, ancora di più, la stagione dei New Orleans Pelicans (12-42) battendoli in casa. Da segnalare l’ottima prestazione di Zion Williams con 33 punti. Gli Oklahoma City Thunder (44-9) continuano a stupire, vincendo 115-101 i Miami Heat (25-27) grazie ai 32 punti di Shai Gilgeous-Alexander, rimanendo in testa ad Ovest.

I Phoenix Suns (26-28) sono stati sconfitti sul campo degli Houston Rockets (34-20) nonostante i 37 punti di un eterno Kevin Durant. Vincono anche i Denver Nuggets (36-19) in una partita non facilissima contro i Portland Trail Blazers (23-32). Clamorosa prestazione del talento canadese Jamal Murray che mette a referto 55 punti. I Golden State Warriors (27-27), dopo la vittoria contro i Bucks, escono sconfitti da Dallas. I Mavericks (29-26) si impongono 111-107 con un super Kyrie Irving (42 punti). L’ultima partita della notte ha consegnato il successo ai Los Angeles Clippers (30-23) che hanno battuto i Memphis Grizzlies (36-18) nello scontro tra piani alti della classifica. Buone le prestazioni di Kawhi Leonard (25 punti) e di James Harden (18).