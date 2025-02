NBA, i risultati della notte (9 febbraio). Esordio agrodolce per Davis. Vincono Lakers e Boston, bene OKC e Denver

Sono undici le partite della notte NBA. Sembrava essere un esordio da sogno per Anthony Davis con la nuova maglia dei Dallas Mavericks, ma improvvisamente nel terzo quarto l’ex Lakers si è fermato per un problema nella zona dell’inguine e del basso addome, che lo ha costretto ad abbandonare il campo. Fino a quel momento Davis aveva dominato il derby texano contro Houston, chiudendo il suo match con 26 punti, 16 rimbalzi e 7 assist in 30 minuti di utilizzo e con un clamoroso +26 di plus/minus. Alla fine Dallas ha vinto comunque per 116-105 contro i Rockets grazie anche ai 23 punti di Max Christe, l’altro protagonista della trade con Los Angeles. Per Houston è la sesta sconfitta consecutiva e non bastano i 30 punti di Alperen Sengun.

Era tutto pronto per l’esordio di Luka Doncic con Los Angeles ed invece la prima in maglia Lakers dello sloveno è stata ulteriormente rinviata (probabilmente nella notte tra lunedì e martedì). Con assente anche LeBron James, Los Angeles, però, si affida completamente ad Austin Reaves, che firma il suo massimo in carriera (45 punti, 7 rimbalzi e 7 assist) nel successo, il quinto di fila, per i gialloviola per 124-117 contro gli Indiana Pacers. Ottima anche la prestazione di Rui Hachimura, che sfiora la doppia doppia con 24 punti e 9 rimbalzi.

Un altro esordio era quello di Jimmy Butler con i Golden State Warriors ed è stata una prima speciale per l’ex Miami visto che ha giocato sul campo dei Chicago Bulls, proprio la squadra che lo aveva draftato. I nuovi Warriors vincono 132-111 proprio con Butler protagonista (25 punti) e con uno Steph Curry da 34 punti, mentre per Chicago il migliore è Coby White con 27 punti.

Vittoria roboante dei Boston Celtics sul campo dei New York Knicks. I campioni in carica si impongono al Madison Square Garden per 131-104 grazie ad un Jayson Tatum da 40 punti. Importante anche il contributo dalla panchina di Payton Pritchard con i suoi 25 punti e il 6/8 dall’arco. A New York non basta un Jalen Brunson da 36 punti, mentre Karl Anthony Towns vive una serata negativa da soli 9 punti.

Tornando nuovamente ad Ovest, gli Oklahoma City Thunder continuano a comandare con pieno merito la Western Conference. Quinta vittoria consecutiva per OKC, che vince nettamente in casa dei Memphis Grizzlies per 125-112 con un Shai Gilgeous-Alexander da 32 punti ed un Aaron Wiggins addirittura in doppia doppia con 26 punti e 11 rimbalzi.

Tra le strisce positive in corso c’è anche quella dei Denver Nuggets, arrivati al sesto successo di fila con il 122-105 ai Phoenix Suns. Nikola Jokic sfiora la tripla doppia con 26 punti, 11 rimbalzi e 9 assist, mentre Jamal Murray mette a referto 30 punti. A Phoenix, priva di Kevin Durant, non bastano i 24 punti di Devin Booker.

Paolo Banchero firma il sorpasso e poi Victor Wembanyama manca il tiro della vittoria. Finisce 112-111 per gli Orlando Magic contro i San Antonio Spurs. L’americano chiude con 17 punti, mentre il francese ne mette 18, ma il grande protagonista è un tedesco, Franz Wagner, che firma una doppia doppia da 33 punti e 12 rimbalzi.

Con un ultimo quarto da 38-14 i Minnesota Timberwolves superano 114-98 i Portland Trail Blazers con un Jaden McDaniels da 30 punti e 10 rimbalzi. Vittoria anche per Sacramento, che supera 123-118 i New Orleans Pelicans a cui non bastano i 40 punti di Zion Willamson, mentre i Kings sono trascinati da un Domantas Sabonis da 27 punti e 16 rimbalzi. Successo per gli Atlanta Hawks sul campo dei Washinton Wizards (125-111, 35 punti e 14 assist per Trae Young) e per i Los Angeles Clippers sugli Utah Jazz (130-110, 23 punti e 17 assist per James Harden).

RISULTATI NBA 2025 (9 FEBBRAIO)

Dallas Mavericks – Houston Rockets 116-105

Los Angeles Lakers – Indiana Pacers 124-117

Orlando Magic – San Antonio Spurs 112-111

Washington Wizards – Atlanta Hawks 111-125

Chicago Bulls – Golden State Warriors 111-132

Memphis Grizzlies – Oklahoma City Thunder 112-125

Minnesota Timberwolves – Portland Trail Blazers 114-98

New York Knicks – Boston Celtics 104-131

Phoenix Suns – Denver Nuggets 105-122

Sacramento Kings – New Orleans Pelicans 123-118

Los Angeles Clippers – Utah Jazz 130-110