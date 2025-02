NASCAR, subito road course con il COTA

Appuntamento al Circuit of The Americas questo fine settimana per quanto riguarda la NASCAR Cup Series. Il primo road course della stagione è alle porte per la più importante serie americana riservata alle stock car, una prova che oramai si disputa ininterrottamente dal 2021.

Il round che ci apprestiamo a commentare sarà il primo ‘non ovale’ del calendario prima di Sonoma Raceway (California), Chicago Street Circuit (Illinois), Watkins Glen International (New York) e Charlotte Motor Speedway Roval (North Carolina). Da quest’anno avremo anche Città del Messico, tappa imperdibile che seguiremo a giugno.

Chase Elliott (2021), Ross Chastain (2022), Tyler Reddick (2023). William Byron (2024) hanno vinto nella storia questa competizione. All’appello manca, per ora, Kyle Larson, californiano che storicamente è sempre stato uno dei migliori in questa specifica tipologia di piste. Il 32enne insegue la vittoria insieme ad A.J. Allmendinger (Kaulig Racing Chevrolet #16), al rientro full-time nella NASCAR Cup Series ed al neozelandese Shane van Gisbergen (Trackhouse Racing Chevrolet #88), tre volte campione del Repco Supercars Championship che nel 2025 affronta la prima annata a tempo pieno nella Cup Series dopo in anno di crescita in Xfinity Series.

Il COTA è una pista ben conosciuta da tutti i protagonisti, stiamo parlando della medesima location che annualmente accoglie la F1 e la MotoGP. Nel 2025 sarà però differente il disegno per le stock car che utilizzeranno la versione ‘National’ della pista texana e non la layout GP utilizzata per gli eventi internazionali. Sono 20 le pieghe che compongono questo specifico percorso utilizzato negli anni principalmente dal già citato Supercars Championship. Per questa ragione doppia attenzione a van Gisbergen che corse nel round del noto campionato australiano nel maggio del 2013.