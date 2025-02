Monobob, Breeana Walker e Kaysha Love vincono a pari merito a Lillehammer, Laura Nolte campionessa europea

Un risultato clamoroso! Breeana Walker e Kaysha Love si sono aggiudicate a pari merito la tappa di Lillehammer (Norvegia) della Coppa del Mondo di monobob femminile 2024-2025, valevole per l’occasione anche per il Campionato Europeo. Sul budello scandinavo (avvolto da una fitta nevicata) abbiamo vissuto la settima e penultima tappa della stagione con una battaglia serrata con un successo a braccetto e tanti colpi di scena.

A livello di classifica generale, ad un solo appuntamento dalla conclusione, al comando troviamo Lisa Buckwitz con 1437 punti contro i 1371 di Laura Nolte e Breeana Walker, quindi quarta posizione per Kaysha Love con 1317, mentre è quinta Kim Kalicki con 1208.

La vittoria, come detto, è andata a pari merito all’australiana Breeana Walker (54.56 e 54.58) e alla statunitense Kaysha Love (54.62 e 54.52) con il tempo di 1:49.14 e appena 7 centesimi di vantaggio sulla tedesca Laura Nolte (54.55 e 54.66) che aveva concluso in vetta la prima discesa, ma si può consolare con il titolo continentale. Quarta posizione per la svizzera Melanie Hasler (54.61 e 54.72) a 19 centesimi, quinta per la tedesca Lisa Buckwitz (54.65 e 54.71) a 22, mentre è sesta la canadese Cynthia Appiah (54.68 e 54.70) a 24.

Settima posizione per la statunitense Elana Meyers-Taylor (54.71 e 54.81) a 38 centesimi, davanti alla connazionale Kaillie Humphries (54.69 e 54.95) a 50, quindi nona la svizzera Debora Annen (54.80 e 54.92) a 58, mentre completano la top10 la statunitense Sylvia Hoffman (54.82 e 55.01) e la tedesca Kim Kalicki (54.84 e 54.99) a braccetto a 69 centesimi.