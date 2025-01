Bob: ad Igls nel monobob vince Lisa Buckwitz davanti a Kaysha Love

Quarta di cinque gare per la Coppa del Mondo di monobob al femminile in scena nel pomeriggio in quel di Igls. In terra austriaca arriva la quarta vittoria su quattro per la Germania, la terza di Lisa Buckwitz.

Tripletta consecutiva per la classe 1994, detentrice della sfera di cristallo e leader della classifica, che è riuscita ad imporsi con il tempo di 1:48.41 frutto soprattutto di una super prima run.

Alle sue spalle troviamo la statunitense Kaysha Love, staccata di soli quattro centesimi, e l’altra tedesca Laura Nolte, a dieci centesimi.

Non erano presenti italiane in gara.