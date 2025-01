Elena Meyers-Taylor domina la prova di monobob di St. Moritz, Lisa Buckwitz rimane in vetta alla generale

Doppietta statunitense in Engadina! Elana Meyers-Taylor si è aggiudicata la gara di Sankt Moritz (Svizzera) valevole per la Coppa del Mondo di monobob femminile 2024-2025, precedendo la connazionale Kaysha Love. A questo punto la classifica generale vede in prima posizione Lisa Buckwitz con 1253 punti contro i 1171 di Laura Nolte ed i 1146 di Breeana Walker. Quarta Kaysha Love a quota 1092, quinta Kim Kalicki con 1064.

Sul budello elvetico (dove nella giornata di ieri è stata recuperata la gara cancellata l’11 gennaio, con successo di Elana Meyers-Taylor davanti a Breeana Walker e Kaysha Love) si chiude un fine settimana perfetto per la californiana che nella gara odierna ha chiuso con il tempo complessivo di 2:22.15 (1:11.08 nella prima manche e 1:11.07 nella seconda) con 14 centesimi di vantaggio sulla connazionale Kaysha Love (1:11.22 e 1:11.07) mentre completa il podio la tedesca Laura Nolte (1:11.21 e 1:11.24) a 30.

Quarta posizione per la svizzera Debora Annen (1:11.23 e 1:11.32) a 40 centesimi, davanti alla tedesca Kim Kalicki (1:11.24 e 1:11.51) a 60, davanti alla connazionale Lisa Buckwitz (1:11.66 e 1:11.12) che paga una prima manche deludente e, nonostante una bella rimonta, si ferma a 63 centesimi.

Settima posizione per la statunitense Kaillie Humphries (1:11.41 e 1:11.38) a 64 centesimi dalla vetta, ottava per l’australiana Breeana Walker (1:11.30 e 1:11.53) a 68, quindi nona per l’austriaca Katrin Beierl (1:11.53 e 1:11.57) a 95, mentre completa la top10 la francese Margot Boch (1:11.52 e 1:11.65) a 1.02. Ricordiamo che non erano presenti atlete italiane.