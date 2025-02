Matteo Berrettini ha firmato un colpaccio sempre di grande effetto nell’universo tennistico: ha sconfitto Novak Djokovic in maniera perentoria, imponendosi in due set al primo turno del torneo ATP 500 di Doha. Il romano si presentava all’appuntamento dopo qualche inciampo di troppo nelle ultime settimane, mentre il serbo era al grande ritorno in campo dopo essersi ritirato durante la semifinale degli Australian Open contro il tedesco Alexander Zverev.

Nella rivincita della finale di Wimbledon 2021, quando a imporsi fu il fuoriclasse balcanico, è stato l’azzurro a primeggiare: nel primo set non ha tremato quando ha dovuto fronteggiare tre palle break nel sesto game e ha poi dettato legge nella fase calde del tie-break; nel secondo parziale ha strappato il servizio all’avversario nel secondo gioco e ha poi controllato la situazione, chiudendo i conti con il punteggio di 7-6(4), 6-2 sul turno in battuta dell’avversario.

Matteo Berrettini si è così qualificato agli ottavi di finale dell’evento in corso di svolgimento sul cemento della capitale del Qatar, dove affronterà l’insidioso olandese Tallon Griekspoor. Si preannuncia un incontro ostico per il nostro portacolori, che ha però tutte le carte in regola per imporsi e proseguire il proprio cammino in Medio Oriente, magari proiettandosi verso una possibile semifinale con Carlos Alcaraz. Proponiamo il video con gli highlights e la sintesi di Berrettini-Djokovic, primo turno dell’ATP 500 di Doha.