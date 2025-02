Matteo Berrettini resta nel limbo del ranking ATP. E Arnaldi potrebbe tentare il sorpasso a Dallas

Matteo Berrettini non riesce ad approfittare della mancanza di risultati da difendere nel ranking ATP fino a metà marzo ed esce al primo turno nel torneo ATP 500 di Rotterdam: l’azzurro viene sconfitto dal neerlandese Tallon Griekspoor e non incamera punti utili per la classifica mondiale.

Un altro zero per il tennista romano, che confermerà i 1430 punti che deteneva nell’aggiornamento di lunedì 3 febbraio anche nella classifica di lunedì prossimo, senza migliorarsi. L’azzurro per ora mantiene il 33° posto nel ranking, ma potrebbe essere scavalcato da diversi avversari.

Tra i tennisti che potrebbero sorpassare Matteo Berrettini nel corso di questa settimana c’è anche un italiano: si tratta di Matteo Arnaldi, che domani dovrà giocare gli ottavi dell’ATP 500 di Dallas. Il nativo di Sanremo dovrà però raggiungere almeno le semifinali negli Stati Uniti per scavalcare il connazionale, portandosi a quota 1455.

RANKING MATTEO BERRETTINI

Ranking lunedì 3 febbraio: 1430 punti, 33° posto.

Ranking dopo la sconfitta a Rotterdam: 1430 punti, 33° posto virtuale (Tra gli altri, potrebbe superarlo Matteo Arnaldi, a patto che raggiunga le semifinali a Dallas).