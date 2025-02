Matteo Berrettini e un inizio di stagione complicato: solo una vittoria in quattro partite

Matteo Berrettini è uscito al primo turno del torneo ATP 500 di Rotterdam, sconfitto dal neerlandese Tallon Griekspoor per 3-6 7-6 (2) 6-7 (4), non riuscendo ancora a sfruttare una prima parte di stagione in cui non difende punti nel ranking, dato che era infortunato all’inizio della scorsa annata.

Sono soltanto 50 i punti conquistati da inizio 2025 dall’azzurro: il riferimento è all’unico match ufficiale vinto sui quattro fin qui disputati in stagione, quello relativo al primo turno degli Australian Open, nel quale il tennista romano aveva sconfitto in rimonta il britannico Cameron Norrie con lo score di 6-7 (4) 6-4 6-1 6-3.

Nel secondo turno del primo Slam stagionale l’azzurro si è poi fermato contro il danese Holger Rune, vittorioso in quattro partite col punteggio di 6-7 (3) 6-2 3-6 6-7 (6). Il 2025 di Berrettini si era aperto con la sconfitta all’esordio nell’ATP 250 di Brisbane contro l’australiano Jordan Thompson per 6-3 3-6 4-6.

RISULTATI MATTEO BERRETTINI NEL 2025

ATP 500 Rotterdam

1° turno Matteo Berrettini-Tallon Griekspoor (Paesi Bassi) 3-6 7-6 (2) 6-7 (4)

Australian Open

2° turno Matteo Berrettini-Holger Rune (Danimarca) 6-7 (3) 6-2 3-6 6-7 (6)

1° turno Matteo Berrettini-Cameron Norrie (Gran Bretagna) 6-7 (4) 6-4 6-1 6-3

ATP 250 Brisbane

1° turno Matteo Berrettini-Jordan Thompson (Australia) 6-3 3-6 4-6