Marco Abbruzzese a un passo dal podio nel superG di Sarajevo in Coppa Europa, vince Ploier

Bel quarto posto per Marco Abbruzzese nel primo dei due superG di Coppa Europa nella tappa di Bjeslanica, in Bosnia Herzegovina. Il ventiduenne genovese delle Fiamme Oro ha completato la prova con un ritardo di soli 29 centesimi di secondo nei confronti dell’austriaco Andreas Ploier, vincitore per la seconda volta in Coppa Europa con il crono di 1’05″18 sul connazionale Luis Trischer (+0″14) e sullo svizzero Lenz Hächler (+0″24).

Alle spalle dell’azzurro, che è già salito sul podio in superG in Coppa Europa con il secondo posto a Reiteralm nel gennaio scorso, è quarto lo svizzero Dominic Ott, staccato di 0″37, con gli austriaci Manuel Traninger, Vincent Wieser e Lukas Passrugger a seguirlo a stretto giro di posta.

Più distanti gli altri azzurri, Emanuele Buzzi fa registrare il 16esimo tempo a 0″91, con Max Perathoner 25esimo a 1″23, Simon Talacci 30esimo a 1″43 tallonato da Luca Taranzano, trentunesimo a 1″44. Ritardo di 1″89 quindi per Leonardo Rigamoni, con Gian Maria Illariuzzi che paga 2″17, Nicolò Nosenzo 2″68 ed Emmanuel Lamp 3″33; out Sebastiano Cipriano.

Nella classifica di specialità, l’austriaco Felix Hacker resta leader con 260 punti nonostante l’infortunio ma Wieser si porta ad una sola lunghezza di distacco; Abbruzzese sale in terza posizione a quota 241 ed è sempre più a contatto con la prima posizione.