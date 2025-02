Luca Nardi non sfrutta l’occasione: Halys prevale al tie-break del terzo set a Dubai

Si ferma ai quarti di finale il cammino di Luca Nardi nell’ATP di Dubai. Il sogno di raggiungere la prima semifinale della carriera in un 500 si è infranto contro il francese Quentin Halys, che ha sconfitto in rimonta l’azzurro con il punteggio di 2-6 6-3 7-6 dopo due ore e otto minuti di gioco. Sicuramente ci sono rimpianti per il pesarese, che sembrava essere in pieno controllo avanti di un set ed un break, prima di subire un parziale di quattro game consecutivi che ha rimesso completamente in partita il francese.

Halys ha concluso il match con dodici ace, che gli sono serviti in svariati momenti complicati dell’incontro. A Nardi non è bastato salvare otto delle dieci palla break concesse, con il pesarese che ha comunque ottenuto molto con la prima (80% di punti vinti) anche più del suo avversario (78%). Nardi perde un match dove ha anche vinto più punti, 94 contro 88.

Dopo un avvio equilibrato è Nardi a creare il primo scossone nel match. Nel quinto game il pesarese riesce a strappare il servizio al francese alla terza palla break, scappando poi sul 4-2. Il tennista italiano ha il pieno controllo del match nel settimo game si procura altre due palle break, sfruttando la seconda con una gran risposta. Nardi si prende un primo set dominato per 6-2.

Nardi comincia benissimo anche il secondo set, trovando il break in apertura e sembra potersi avviare verso la vittoria. L’azzurro, invece, ha un blackout improvviso nel secondo game e perde addirittura a zero il servizio. Purtroppo la striscia di game consecutivi di Halys non si ferma ed il francese toglie ancora la battuta al marchigiano nel quarto game. Il francese sale prima sul 4-1 e poi sul 5-2, ma Nardi non molla e si procura tre palle break. Halys, però, le annulla tutte con due ottime prime di servizio e un gran dritto in avanzamento, andando così a chiudere il secondo set sul 6-3.

Nel terzo set si comincia seguendo i turni di servizio, con i game che viaggiano abbastanza velocemente. Nel settimo gioco, però, Nardi si trova ad affrontare ben tre palle break, ma l’azzurro è davvero bravissimo ad annullarle. Sulle prime due la palla corta funziona (prima un errore del francese e poi un comodo passante dell’italiano), mentre sulla terza Nardi fa suo uno scambio durissimo. Si va avanti e nell’undicesimo game Nardi si trova in un’altra situazione complicata, con il pesarese che riesce a recuperare da 0-40, garantendosi il tieb-break, che poi arriva con un game a zero di Halys. Il tie-break è molto combattuto e se lo prende il francese per 7-5, vincendo in rimonta un match che sicuramente darà dei rimpianti all’azzurro.