Lindsey Vonn tuona: “Non meritavo i commenti irrispettosi che ho ricevuto. Ai Mondiali punto al podio”

Una Lindsey Vonn a dir poco vulcanica quella che si presenta ai microfoni prima dell’inizio dei Mondiali di sci alpino 2025 a Saalbach. Alla vigilia della prima prova di discesa, la statunitense ha fatto una conferenza stampa in cui ha affrontato una serie di temi e ha affrontato a muso duro chi l’ha criticata per essere tornata in Coppa del Mondo a 40 anni.

Ecco ciò che ha detto la regina della velocità ai giornalisti: “Non credo di aver davvero meritato i commenti irrispettosi che mi sono stati rivolti. Ovviamente mi aspettavo critiche del tipo ‘il tuo ginocchio sta bene?’ È una domanda legittima. Ma mi hanno fatto un sacco di domande che avevano a che fare con me come persona sul mio stato psicologico e sulla vita al di fuori dello sci. E questo è stato completamente inappropriato e irrispettoso e non lo meritavo sicuramente“.

Vonn ha poi rincarato la dose: “Nessuno ha chiesto a Marcel (Hirscher, ndr) se la sua vita al di fuori delle gare di sci fosse appagante o se avesse bisogno di fare sedute da uno psicologo. Queste affermazioni inappropriate sono state rivolte solo a me“.

“Sarà un Campionato del Mondo speciale per me. Non mi aspettavo di fare così bene così in fretta. Gareggiare qui non era sicuramente qualcosa che mi aspettavo. La stagione è stata tutta incentrata sulla gestione delle mie aspettative. Sono veloce, sono competitiva, penso di essere pronto a competere per una medaglia. Spero di essere abbastanza veloce per salire sul podio. L’unica cosa che conta sono le medaglie.”

Conclude Vonn: “Non sono qui per dimostrare niente a nessuno. I Campionati Mondiali e le Olimpiadi sono tutti incentrati sulla gestione della pressione e delle aspettative e io ora non ne ho. Scio solo per me stessa. Sono sicuroa che alle Olimpiadi del prossimo anno, se entrerò a far parte della squadra, ci saranno delle aspettative, ma al momento non sento di averne e, sinceramente, non so nemmeno dove mi piazzerò. Certo che spero di salire sul podio, ma potrei anche arrivare al decimo posto e, sinceramente, va bene lo stesso. Questa è solo la ciliegina sulla torta“.