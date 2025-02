Lindsey Vonn contro gli haters: “Mi fa male che dicano che sono vecchia. Ma arriverò dove sogno”

La statunitense Lindsey Vonn, attraverso i propri social network, ha commentato quanto accaduto nelle ultime settimane, con il ritorno in Coppa del Mondo e la partecipazione ai Mondiali di sci alpino, rivelando di aver ricevuto anche messaggi di haters.

La statunitense traccia un bilancio: “Non mentirò, queste ultime settimane sono state dure. Amo sciare ed è l’unico motivo per cui sono tornata in questo sport, ma ci sono state tante voci negative. Persone che non credono in me, persone che dicono che sono troppo vecchia e lenta“.

La nordamericana si rivolge ai suoi haters: “Persone che mettono in dubbio il mio carattere, persone che mi dicono di farmi da parte perché il mio tempo è passato. So che sono solo poche voci tra tante, ma fa ancora male. Cerco di essere forte, ma non sempre lo sono, sono umana“.

Vonn lascia trasparire le proprie emozioni: “Penso che faccia male perché ci tengo, so che non dovrei, ma in fin dei conti è così. Avrei voluto fare di meglio, ma non ce l’ho fatta. Ho fatto del mio meglio con quello che avevo, e so che non gestisco perfettamente ogni situazione, perché sono molto lontana dall’essere perfetta“.

Le ambizioni della statunitense: “A me importa, probabilmente troppo, ed è per questo che a volte le mie emozioni hanno il sopravvento su di me. Tranquilli, non mi arrendo, credo in me stessa e so che con il duro lavoro arriverò dove sogno. Grazie a tutti coloro che mi hanno sostenuto, continuiamo a sognare“.