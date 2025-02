Federica Brignone debilitata dall’influenza al Sestriere: “Sono stata una larva”

La Coppa del Mondo di sci alpino riprende dopo aver lasciato spazio ai Mondiali di Saalbach (Austria). Nella massimo circuito femminile da domani andrà in scena un week end piuttosto impegnativo per le ragazze, sulle nevi di Sestriere. Sulla “Giovanni Alberto Agnelli“, si recupererà uno dei due giganti che non si tenuti in Canada, a Mont-Tremblant. Per questo, lo schedule prevede:

due gare tra le porte larghe (21-22 febbraio)

lo slalom (23 febbraio)

C’è grande attesa per Federica Brignone, dopo quanto fatto dalla fuoriclasse valdostana nella rassegna iridata. L’argento in superG e soprattutto l’oro in gigante, 28 anni dopo Deborah Compagnoni, hanno confermato quanto la tigre di La Salle sia in grado di fare la differenza.

Sfortunatamente, dopo la competizione mondiale, Brignone ha dovuto fare i conti con alcuni malanni di stagione che ne hanno minato non poco la sua forma. “Mi sono ammalata subito dopo il gigante dei Mondiali e oggi è i primo giorno che esco di casa. La condizione non è certamente al top, ma tengo veramente tanto a gareggiare davanti ai tifosi italiani“, le dichiarazioni riportate dalla FISI.

Federica ha anche creato una storia su Instagram in cui ha fornito un ulteriore aggiornamento: “Sono arrivata a Sestriere, ma ci arrivo da sei giorni da larva in casa e quindi non come avrei voluto! Ma sono qui e cercherà di mettere tutte le energie per le quattro manche e proverò a fare il massimo! Un grazie a tutti quelli che saranno qui a tirarci“.

STORIA FEDERICA BRIGNONE SU INSTAGRAM

Chiaramente, non era il momento migliore, considerando che l’azzurra guida la classifica generale di Coppa del Mondo con 799 punti, 70 in più della svizzera Lara Gut-Behrami. La nostra portacolori vorrebbe anche porre il sigillo nella specialità prediletta (gigante), vista la sua terza posizione nella graduatoria di specialità con 100 punti di distacco dalla neozelandese Alice Robinson, argento mondiale alle spalle di Federica a Saalbach. Vedremo cosa accadrà da domani.