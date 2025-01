Elena Rybakina riporta a sorpresa Stefano Vukov nel team dopo la separazione degli scorsi mesi

Svolta del tutto a sorpresa nell’inizio di 2025 di Elena Rybakina. La kazaka, già campionessa di Wimbledon del 2025, tornerà ad avere Stefano Vukov nel team, che ha già Goran Ivanisevic al suo interno quale allenatore per la nuova fase di carriera della giocatrice.

Stringato, ma chiaro il messaggio lanciato sulle storie Instagram da Rybakina: “Ciao a tutti. Sono felice di annunciare che Stefano si unirà al team per la stagione 2025. Grazie a tutti per il supporto, vi auguro un grande anno“.

Vukov e Rybakina erano saliti agli onori delle cronache in virtù di una separazione annunciata come molto burrascosa dopo gli US Open, tant’è vero che era circolata la voce di una sospensione messa in atto dalla WTA nei confronti di lui. Una notizia, questa, che mai ha trovato conferma, ma che ha acceso i riflettori sul comportamento di Vukov, che spesso per sua stessa ammissione metteva in atto atteggiamenti estremamente discutibili, rabbiosi, pur di spingere (nelle sue parole) la sua allieva a dare il meglio.

Un rapporto, questo, che da più di una parte è stato definito ben oltre i normali confini della relazione esistente tra un coach e la giocatrice allenata, tanto da finire per coinvolgere gli stessi genitori di Rybakina, nettamente contrari alla situazione in essere. Vukov e Rybakina non avrebbero peraltro mai smesso di tenersi in contatto, ma è stato specificato come non sia questa una sostituzione di Ivanisevic, che resta dov’è.