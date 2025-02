La Roma supera il Porto 3-2 con un grande Dybala e vola agli ottavi di Europa League

La Roma ce l’ha fatta! I giallorossi si sono sbarazzati del Porto con il punteggio di 3-2 nel match di ritorno dei playoff di Europa League 2025 (all’andata al Do Dragao era finita 1-1) e, di conseguenza, sbarcano ufficialmente negli ottavi di finale della seconda competizione continentale per club.

LE FORMAZIONI

La Roma è scesa in campo con il 3-4-2-1 con Svilar tra i pali, quindi difesa composta da Celik, Mancini e Ndicka, centrocampo con El Shaarawy, Koné, Paredes e Angelino, con Dybala e Pellegrini a sostegno di Shomurodov. I lusitani, invece, hanno scelto il 3-4-3 con Diogo Costa in porta, Djalo, l’ex Udinese Nehuen Perez e Otavio nel pacchetto arretrato, quindi Joao Mario, Eustquio, Varela e Moura in mezzo campo, mentre il tridente era composto da Pepè, Samu Omorodion e Fabio Vieira.

IL MATCH

La partita inizia all’insegna dell’equilibrio. L’1-1 dell’andata tiene tutto particolarmente in bilico e le due squadre non vogliono distrazioni. Sono gli ospiti a sbloccare il punteggio. Ci pensa Samu Omorodion, infatti, a realizzare l’1-0 dopo 27 minuti di gioco. I giallorossi non si scompongono e trovano subito il pareggio con Dybala che realizza l’1-1 al 35° minuto.

La “Joya” non si ferma e dopo soli 4 giri di lancette firma il 2-1 che cambia volto all’incontro. Dopo ben 4 ammonizioni nei primi 45 minuti, il match va al riposo sul 2-1 per la formazione di mister Ranieri. La ripresa si apre con il cartellino rosso per Eustaquio che complica i piani di rimonta dei portoghesi. La Roma ne approfitta e chiude i conti al minuto 84 con Pisilli che segna il 3-1 e blinda la qualificazione per i giallorossi. Nel finale convulso c’è tempo per la rete del 3-2 del Porto con l’autogol di Rensch ma ormai è troppo tardi e Dybala e compagni possono festeggiare.