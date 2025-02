La Roma pareggia con il Porto in Europa League: la qualificazione agli ottavi si deciderà al ritorno

La Roma ha pareggiato con il Porto per 1-1 nel playoff d’andata dell’Europa League. Primo tempo infarcito di cartellini gialli: Pellegrini, Celik, Kone, Baldanzi tra gli ospiti; Moura e Varela tra i padroni di casa. In pieno recupero i giallorossi sono passati in vantaggio con la stoccata di Celik: Baldanzi ha recuperato un pallone sulla trequarti, ha servito Dovbyk che poi ha trovato un buon varco per il tiro vincente del compagno di squadra.

Nel cuore della ripresa i portoghesi hanno trovato il gol del pareggio con un tiro di Moura deviato dal limite dell’area. Cinque minuti più tardi la Roma è rimasta in dieci per il rosso inflitto a Cristante, in ritardo su Borges. Il Porto ha spinto negli ultimi venti minuti cercando di sfruttare la superiorità numerica, ma i ragazzi di Ranieri si sono ben difesi. La qualificazione agli ottavi di finale si deciderà giovedì prossimo all’Olimpico: chi vince passa il turno, in caso di pareggio si disputeranno i tempi supplementari.

Nelle altre partite della serata hanno vinto Fenerbahce (3-0 all’Anderlecht), Ferencvaros (1-0 al Viktoria Plzen), Real Sociedad (2-1 al Midtjylland), Ajax (2-0 alla Royale Union), AZ Alkmaar (4-1 al Galatasaray), FCSB (2-1 al PAOK) e Twent (2-1 al Bodo/Glimt).