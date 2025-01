Calcio, la Lazio vola direttamente agli ottavi di Europa League. Roma a rischio eliminazione

Bilancio in chiaroscuro per l’Italia nel giovedì calcistico riservato alle coppe europee ed in particolare all’Europa League 2024-2025. Quest’oggi si sono disputati sedici dei diciotto incontri valevoli per il settimo e penultimo turno della fase campionato (denominata League Phase) della seconda competizione continentale maschile per club.

Ottime notizie per la Lazio, che ha battuto davanti al pubblico dell’Olimpico anche gli spagnoli della Real Sociedad per 3-1 (gol di Gila, Zaccagni e Castellanos) conquistando il sesto successo stagionale in Europa e volando direttamente agli ottavi di finale. I biancocelesti si confermano in solitaria al comando della classifica generale con 19 punti e sono certi di chiudere tra le prime otto.

Si complica invece la situazione della Roma, sconfitta in trasferta dagli olandesi dell’AZ Almaar per 1-0 (rete decisiva di Parrott all’80’) e a forte rischio eliminazione in vista dell’ultima giornata della regular season. I giallorossi, incappati nel secondo ko della stagione in Europa League, scivolano così al 21° posto della graduatoria assoluta.

La Roma ha un solo punto di vantaggio sul Porto, attualmente 25° e prima delle escluse dai playoff. Gli uomini di Claudio Ranieri si giocheranno tutto tra una settimana nel match casalingo contro l’Eintracht Francoforte: una vittoria sarebbe sufficiente per la qualificazione, mentre in caso di pareggio e sconfitta diventerebbero determinanti i risultati degli altri campi.