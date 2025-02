LA REGINA DELLE NEVI! Federica Brignone senza confini: vince ancora al Sestriere e allunga su Gut-Behrami! Goggia sfiora il podio

Vince sempre Federica Brignone! Dopo il magico trionfo di ieri, la valdostana concede il bis nel secondo gigante al Sestriere al termine di un’altra prestazione fenomenale. L’ennesimo capolavoro di una stagione che sta diventando memorabile per l’azzurra, che conquista la vittoria numero 34 della carriera in Coppa del Mondo, la sedicesima in gigante, la terza consecutiva contando anche quella ai Mondiali di Saalbach e la settima negli ultimi dieci giganti disputati.

Un successo pesantissimo anche in ottica classifica generale, visto che Federica ha battuto proprio la diretta rivale Lara Gut-Behrami, portando il vantaggio a 190 punti sull’elvetica. Ancora una volta Brignone ha fatto la differenza nella seconda manche, realizzando anche il miglior tempo. L’azzurra ha rimontato dalla quarta posizione, mettendo pressione a tutte le avversarie, dimostrando che in questo momento non c’è nessuna che può competere con lei in gigante.

Un’altra vittoria poi con distacchi pesantissimi visto che tutte le avversarie sono arrivate ad oltre sette decimi. Lara Gut-Behrami ha limitato i danni, riuscendo comunque a chiudere in seconda posizione a 77 centesimi dall’azzurra, riscattando in parte l’uscita di ieri. Sul podio ci sale anche la neozelandese Alice Robinson, che era prima a metà gara, chiudendo alla fine a 79 centesimi dalla vetta.

Clamorosa la rimonta di Sofia Goggia, che recupera dal diciassettesimo al quarto posto, chiudendo ad 1.13 dalla connazionale. Finalmente si è vista la vera Goggia, che ha attaccato nella seconda manche, ottenendo un risultato che sicuramente le dà tantissimo morale per le prossime settimane quando arriverà la sua amata velocità, partendo già dal prossimo fine settimana a Kvitfjell.

Grandi rimpianti per la giovane canadese Britt Richardson, che era terza dopo la prima manche ed invece è caduta dopo poche porte nella seconda. Al quinto posto ha concluso l’austriaca Julia Scheib (+1.61), che ha preceduto l’albanese Lara Colturi (+1.66) e le americane AJ Hurt (+1.85) e Paula Moltzan (+1.95). Completano la Top-10 la norvegese Thea Louise Stjernesund (+1.98) e la svizzera Camille Rast (+2.10). Purtroppo è uscita Marta Bassino, che era la terza azzurra qualificata per la seconda manche, con la piemontese che continua il suo momento di crisi.

Il vantaggio di Federica Brignone sale dunque a 190 punti su Lara Gut-Behrami, visto che l’azzurra conduce la classifica generale con 999 punti contro gli 809 della rivale. Brignone ha poi completamente riaperto anche la lotta per la coppa di gigante, visto che Alice Robinson è in testa con 440 punti, ma la valdostana è vicinissima a 400 punti.