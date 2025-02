Jorge Martin salta anche l’Argentina: quando ritorna il Campione del Mondo? Le tutele di Rivola

Jorge Martin salterà anche il GP di Argentina, seconda tappa del Mondiale MotoGP che andrà in scena sul circuito di Termas de Rio Hondo nel weekend del 14-16 marzo. Il Campione del Mondo in carica, già costretto a non disputare il GP di Thailandia che aprirà la stagione questo fine settimana sul tracciato di Buriram, dovrà rinunciare anche all’appuntamento in Sudamerica.

Le cause della sua rinuncia alla trasferta sono legate alle fratture alla mano e al piede che aveva rimediato durante il primo giorno di Testa a Sepang qualche settimana e di un successivo infortunio accusato mentre si allenava su una moto da supermotard ad Andorra, a cui aveva fatto seguito un intervento chirurgico.

Massimo Rivola, AD di Aprilia, ha rivelato: “La situazione della sua mano sinistra non è buona al momento. Secondo il dottor Mir, l’operazione è andata abbastanza bene, quindi siamo ottimisti. Tornerà solo quando sarà veramente in forma. Non vogliamo correre rischi con le sue condizioni. È un combattente, un gladiatore. Sono sicuro che sta pensando di correre domani, ma è anche il nostro momento di dirgli di aspettare, non vogliamo commettere errori, di prendersi del tempo. Penseremo al campionato in futuro“.

Lo stesso Rivola ha poi proseguito: “Jorge tornerà solo quando sarà in piena forma, non vogliamo prendere alcun rischio né fare gli errori commessi in passato“. Ci si chiede se lo spagnolo tornerà in pista in occasione del GP degli USA previsto tra il 28 e il 31 marzo ad Austin, oppure se bisognerà aspettare il GP del Qatar (11-13 aprile) e il GP di Spagna (25-27 aprile) per rivederlo all’opera. Chiaramente queste assenze complicano sensibilmente il suo tentativo di difendere il titolo iridato conquistato con la Ducati nella passata stagione.