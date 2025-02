Johannes Lochner beffa Francesco Friedrich, vince nel bob a 4 a Lillehammer e fa suo il titolo europeo

Grazie ad una seconda manche stellare, Johannes Lochner supera Francesco Friedrich e si aggiudica la gara di bob a 4 di Lillehammer (Norvegia) valevole per la Coppa del Mondo 2024-2025 e, in questa occasione, anche per il titolo europeo.

Sul budello scandinavo, dove si gareggerà anche nel corso del prossimo weekend, in occasione della tappa conclusiva della stagione, Johannes Lochner ha centrato il successo con il tempo di 1:39.85 (50.05 nella prima manche e 49.80 nella seconda) con una rimonta che lo ha portato al sorpasso sull’equipaggio di Francesco Friedrich (49.95 e 49.95) che si ferma a 5 centesimi, mentre completa il podio lo svizzero Michael Vogt (50.08 e 49.97) a 20 centesimi a braccetto con il britannico Brad Hall (50.12 e 49.93).

Quinta posizione per il tedesco Adam Ammour (50.21 e 50.22) a 58 centesimi, mentre è sesto il nostro Patrick Baumgartner (50.24 e 50.36) a 75 centesimi. Settimo il sudcoreano Jinsu Kim a 91 centesimi (50.58 e 50.18), ottavo lo svizzero Timo Rohner (50.39 e 50.43) a 97, nono il suo connazionale Cédric Follador (50.46 e 50.44) a 1.05 mentre completa la top10 lo statunitense Frank Del Duca (50.57 e 50.46) a 1.18.

A questo punto la classifica generale vede al comando Francesco Friedrich con 1305 punti e un 761 su Brad Hall, mentre Johannes Lochner è terzo a 84 punti.