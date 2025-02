Tripletta tedesca nel bob a 2 femminile di Lillehammer. Laura Nolte vince e vede la Sfera di Cristallo

Ennesima tripletta tedesca! Laura Nolte, infatti, si è aggiudicata la gara di Lillehammer (Norvegia) valevole per la Coppa del Mondo di bob a 2 femminile 2024-2025, per l’occasione valevole anche per il titolo europeo, aprendo un vero e proprio festival teutonico.

Sul budello scandinavo, dove si sono disputate le gare delle Olimpiadi del 1994, Laura Nolte ha vinto con il tempo complessivo di 1:44.40 (52.11 e 52.29) con appena 2 centesimi sulla connazionale Kim Kalicki (52.19 e 52.23), mentre completa il podio a 30 centesimi Lisa Buckwitz (52.34 e a 52.36).

Quarta posizione per l’austriaca Katrin Beierl (52.41 e 52.48) con un distacco di 49 centesimi, quinta la svizzera Debora Annen (52.45 e 52.59) a 64, mentre è sesta la svizzera Melanie Hasler (52.50 e 52.65).

Settima posizione per la statunitense la statunitense Elana Meyers Taylor (52.47 e 52.71), quindi ottava la canadese Melissa Lotholz (52.52 e 52.69) a 81 centesimi, mentre è nona la statunitense Kaysha Love (52.56 e 52.68), con la connazionale Kaillie Humphries (52.63 e 52.76) che completa la top10 a 99.

A questo punto, a livello di classifica generale, Laura Nolte vede il titolo con 1320 punti contro i 1255 di Kim Kalicki ed i 1227 di Lisa Buckwitz. Quarta Melanie Hasler con 1072, quindi Elana Meyers Taylor a quota 992.