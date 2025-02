Laura Nolte vince la gara finale di Lillehammer e conquista la Sfera di Cristallo nel bob a 2

Laura Nolte ha messo le mani sulla Sfera di Cristallo per quanto riguarda la Coppa del Mondo di bob a 2 femminile 2024-2025. Sul budello di Lillehammer (Norvegia) abbiamo assistito alla seconda gara in due settimane, questa volta con il successo della tedesca nativa di Unna che, di conseguenza, ha conquistato il terzo titolo in carriera nel bob a 2 a soli 26 anni.

Laura Nolte ha concluso la sua gara con il tempo complessivo di 1:43.74 (51.73 nella prima manche e 52.01 nella seconda) con un margine di vantaggio di 20 centesimi sulla connazionale Lisa Buckwitz (51.75 e 52.19), mentre è terza la canadese Melissa Lotholz (52.08 e 52.62) a 96. Conferma di come le due tedesche abbiano fatto una gara a parte.

Quarta posizione per l’austriaca Katrin Beierl (52.12 e 52.60) a 98 centesimi a braccetto con la tedesca Kim Kalicki (52.26 e 52.46) che manca l’assalto alla Sfera di Cristallo con una prestazione ben al di sotto delle attese, quindi è sesta la svizzera Melanie Hasler (52.21 e 52.54) a 1.01. Settima la britannica Adele Nicoll (52.25 e 52.53) a 1.04, ottava la francese Margot Boch (52.33 e 52.82) a 1.41, quindi none la slovacca Viktoria Cernanska (52.40 e 52.89) e la rumena Andreea Grecu (52.45 e 52.84) a 1.55 davanti alla canadese Cynthia Appiah (52.47 e 52.87) undicesima a 1.60.

La classifica generale finale della Coppa del Mondo di bob a 2 femminile vede al comando Laura Nolte con 1545 punti contro i 1447 di Kim Kalicki ed i 1437 di Lisa Buckwitz in un vero e proprio festival tedesco.