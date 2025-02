Jannik Sinner, il migliore di tutti da n.1 del mondo: il dato che impressiona

Sono giorni di pausa per Jannik Sinner, prima di tornare sul campo. Dopo aver vinto gli Australian Open per la seconda volta consecutiva, l’altoatesino è tornato tra le sue montagne, per godersi alcuni giorni lontano dal tennis e recuperare dagli sforzi profusi.

Grazie ai risultati degli ultimi mesi, Jannik ha rafforzato la propria leadership in classifica mondiale e la vittoria in finale contro Alexander Zverev (n.2 del mondo) ha posto l’accento sulla differenza tra l’azzurro e il resto della concorrenza nei tornei sul cemento. Sul sito dell’ATP, a proposito di primato nella graduatoria, viene riportato un dato statistico piuttosto significativo.

Da quanto esiste il ranking gestito dal computer (1973), il pusterese è il n.1 del mondo che vanta la miglior percentuale di vittorie nei singoli incontri. Tra i 29 tennisti sul trono della storia, dunque, Jannik svetta per questo motivo. Allo stato attuale delle cose, infatti, l’azzurro ha un record di 47 vittorie e solo 3 ko da quando ha lo scettro (10 giugno 2024).

Una percentuale pari al 94%, in un lasso di tempo in cui ha conquistato sei titoli:

ATP500 Halle; Masters1000 Cincinnati; US Open; Masters1000 Shanghai; ATP Finals; Australian Open



I più immediati inseguitori sono lo svedese Bjorn Borg (91,9%) e l’americano Jimmy Connors (90,1%). Tra l’altro, va sottolineato che nelle tre sconfitte di Jannik si sia andati sempre al parziale decisivo. Alla fine della fiera, l’ultima sconfitta 2 set a 0 del nostro portacolori risale alla finale delle ATP Finals 2023 contro Novak Djokovic…

Se si fa un confronto con i tennisti in attività (in passato n.1), si può tenere conto che Nole abbia una percentuale di vittorie pari all’86,1%, lo spagnolo Carlos Alcaraz al 78,6% e il russo Daniil Medvedev al 72,7%. Chiaramente, va pesato il fatto che l’asso nativo di Belgrado abbia disputato 513 partite da n.1, ma è altrettanto evidente quanto Sinner abbia iniziato alla grande il proprio percorso.

Il ragazzo di Sesto Pusteria è arrivato al 34ª settimana da n.1 e ci rimarrà ancora per qualche tempo, in attesa anche di capire cosa succederà nella famosa udienza del TAS il prossimo aprile (16-17). Attualmente, Jannik ha un vantaggio di 3.695 punti su Zverev, il più immediato inseguitore, e lo ritroveremo in campo dal torneo di Doha (17 febbraio).

CLASSIFICA N.1 PER PERCENTUALE DI VITTORIE NEI SINGOLI INCONTRI