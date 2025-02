Jannik Sinner scia a Plan de Corones, polemica sui social: “Poteva andare da Mattarella…”

Jannik Sinner si sta rilassando sulle nevi di casa, dopo le fatiche degli Australian Open 2025. Come aveva preannunciato il n.1 del mondo, posteriormente al proprio successo nel primo Slam della stagione, le sue intenzioni erano quelle di dedicare un po’ più di tempo alla fase “off” al fine di recuperare al meglio dagli sforzi profusi e poter essere pronto al via dei tornei in calendario di una certa rilevanza.

Il focus di Jannik sarà il Sunshine Double, ovvero i Masters1000 di Indian Wells e di Miami, in programma rispettivamente dal 5 al 16 marzo e dal 19 al 30 del mese citato. In Florida, tra l’altro, difenderà il titolo dell’anno scorso, mentre in California il ricordo è molto particolare visto il grande “pasticcio” che si è venuto a creare con la positività al Clostebol, di cui Sinner dovrà rispondere nell’udienza del TAS il prossimo mese di aprile (16-17).

Prima di affrontare la trasferta statunitense, il n.1 ATP giocherà il torneo di Doha, che prevede una partecipazione di altissimo livello (Carlos Alcaraz e Novak Djokovic tra gli altri) dal 17 al 22 febbraio. Nei prossimi giorni tornerà ad allenarsi a Montecarlo, dove il focus sarà al 100% il tennis.

Tuttavia, in queste ore alcune polemiche via social ci sono state per foto e video virali sulla presenza dell’azzurro a Plan de Corones, dove Jannik si è dedicato anche a una sciata con gli amici. La questione si è posta per il “No” di Sinner all’incontro al Quirinale con il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, organizzato per festeggiare la stagione fantastica del tennis italiano suggellata anche dalla seconda vittoria consecutiva in Coppa Davis.

Kronplatz, Südtirol Back on Home, back on the slopes ⛷️ Forza ❄️ pic.twitter.com/aTh0WJRwIW — Janniksin_Updates (@JannikSinner_Up) February 1, 2025

Un’assenza che, come da comunicato ufficiale, è stata giustificata con la necessità di riposo assoluto. Una motivazione che aveva fatto storcere il naso a una percentuale di appassionati e il fatto che in questa giornata si noti un Sinner senza problemi di sorta e in grado di sciare alimenta il fronte dell’avversione da parte di chi aveva criticato la defezione al Quirinale.