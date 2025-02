Italia da record nel ranking ATP: nazione con più giocatori in top-40 con gli USA

Una nuova settimana di tornei ha inizio e nella classifica mondiale tra gli uomini Jannik Sinner comanda con margine, nonostante lo stop imposto dalla WADA, in conseguenza dell’accordo con l’Agenzia mondiale dell’antidoping per la vicenda “Clostebol”. Sinner dovrà rimanere ai box fino alle 23.59 del 4 maggio e non potrà servirsi delle normali strutture per allenarsi e neanche di sparring tesserati fino al 13 aprile.

Tuttavia, pur in una situazione complessa, Jannik è già sicuro di poter festeggiare il 7 aprile le sue 44 settimane da n.1 consecutive, in un momento nel tennis italiano in cui ci sono ottimi risultati. Nell’ultimo aggiornamento di questa settimana, al di là degli 11 tennisti in top-100, l’Italia è l’unico Paese con gli Stati Uniti ad avere sei rappresentanti in top-40.

Oltre a Sinner, ci sono Lorenzo Musetti (n.17), Matteo Berrettini (n.30), Matteo Arnaldi (n.33), Lorenzo Sonego (n.35) e Flavio Cobolli (n.39). Una dovuta precisazione va fatta su Berrettini, tornato in una posizione tra i primi 30 tennisti del pianeta a distanza di quasi due anni (giugno 2023). L’Italia può vantare anche il numero maggiore di tennisti nelle prime 70 posizioni della classifica, ovvero otto, come la Francia e gli USA.

Certo, da considerare un altro dato importante, ovvero che tra la posizione numero 101 e la numero 200 del mondo non ci siano tennisti nostrani. C’è da preoccuparsi? Tanti di quelli che prima occupavano questa particolare zona della graduatoria sono saliti al “piano di sopra”, mentre per giocatori come Giulio Zeppieri e Matteo Gigante ci sono delle possibilità per risalire la china.