IndyCar, il 2025 inizia da St. Petersburg. Palou e Team Penske osservati speciali

Inizia dai muretti di St. Petersburg la stagione 2025 della NTT IndyCar Series. Tutto è pronto per una nuova edizione da non perdere con tante novità tutte da scoprire in un campionato nuovamente composto da diciassette competizioni da marzo a fine agosto.

Non ci sono news nel calendario ad eccezione dell’inedito round al ‘The Thermal Club’ che vivremo tra qualche settimane. Confermati tutti gli altri appuntamenti, sei di questi su ovale tra Indianapolis, Iowa (doubleheader), Gateway, Milwaukee Mile e Nashville che nuovamente accoglierà la finale.

L’uomo è ovviamente Alex Palou. Lo spagnolo, tre volte campione in quattro anni, è pronto per dare battaglia con la monoposto #10 del Chip Ganassi Racing, il 27enne parte da favorito anche tra i muretti dello Stato della Florida all’inseguimento dell’ipotetico primo successo.

Marcus Ericsson (2023), Scott McLaughlin (2022), Colton Herta (2020), Josef Newgarden (2018-2019), Pato O’Ward (2024) e Will Power (2010-2014) sono i piloti a tempo pieno che vantano almeno un successo nella cittadina statunitense recentemente colpita dal passaggio dell’uragano Milton. Il tracciato non è cambiato rispetto allo scorso marzo, la metratura è 2.910 km (1.808 miglia) con 14 curve totali.