Hockey ghiaccio: il Cortina è campione d’Italia! Battuto il Renon anche in gara -2

Dopo aver vinto gara -1 all’extratime, Cortina vince anche gara -2 delle finali scudetto contro il Renon aggiudicandosi il titolo tricolore di questa annata.

Uno 0-3 netto, concretizzatosi dopo lo 0-0 del primo terzo di gara, grazie alla vena realizzativa di Lehtonen, autore di tutti i gol del match, capace di sfruttare il gran lavoro dei compagni per realizzare due volte in situazione di power play e poi di chiudere la contesa a pochi minuti dalla fine.

Per Cortina arriva il 18esimo titolo tricolore della sua storia, il secondo in tre anni, e la rivincita sul titolo perso l’anno scorso. Due i giocatori scelti come “Man of the match”: Waltteri Lehtonen, appunto per la sua tripletta, e Hayden Hawkey, che chiude la saracinesca. Di seguito il tabellino del match.

28/01/2025 20:30 | Arena Ritten – Palazzetto 30×60 – Renon/Ritten (BZ)

Rittner Buam SkyAlps vs SG Cortina Hafro

0:3 (0:0, 0:2, 0:1)

Gol: 31:21 W. Lehtonen (K. Pietroniro, M. Saha) (0:1, PP1), 37:33 W. Lehtonen (K. Pietroniro, M. Saha) (0:2, PP1), 57:17 W. Lehtonen (R. Lacedelli, L. Felicetti) (0:3)

Formazione Rittner Buam SkyAlps: Colin Keith Furlong 57:49 (Florian Plattner); Marco Marzolini – Marco Insam; Mads Skov Larsen – Eric Johan Hjorth; Sebastiano Soracreppa – Michael Lang; David Tauferer; Alan Lobis – Simon Kostner – Ethan Chester Szypula; Kevin Fink – Manuel Oehler – Markus Spinell; Tobias Graf – Robert Oehler – Adam Giacomuzzi; Alex Oberrauch; Tecnico: James Gordon Russell;

Formazione SG Cortina Hafro: Hayden George Hawkey 60:00 (Sandro Lancedelli); Nikita Ushnev – Kris Pietroniro; Alberto Colli – Gregory Di Tomaso; Francesco Forte – Enrico Larcher; Gabriele Parini – Giacomo Lacedelli; Leonardo Felicetti – Martin Castlunger – Luca Barnabo’; Marco Sanna – Waltteri Nikolai Lehtonen – Riccardo Lacedelli; Mikael Henrik Kalevi Saha – Francesco Adami – Filippo Pompanin; Tommaso Alverà – Giovanni Toffoli – Noah Zardini Lacedelli; Tecnico: Kai Petri Suikkanen;

Penalità: 4-6 (0-0, 4-4, 0-2)

Tiri: 31-25 (11-11, 8-7, 12-7)

Arbitri: O. Piniè, A. Moschen (P. Brondi, L. Fleischmann)