Filippo Della Vite euforico ai Mondiali: “Abbiamo vinto, esultiamo anche noi”. E il messaggio agli avversari…

Filippo Della Vite ha festeggiato in pompa magna la spettacolare medaglia d’oro conquistata insieme ai compagni nel parallelo a squadre dei Mondiali 2025 di sci alpino. L’azzurro ha trionfato insieme ad Alex Vinatzer, Lara Della Mea e Giorgia Collomb in una gara dove l’Italia non era assolutamente tra le grandi favorite, ma in cui ha saputo sorprendere e meritarsi il gradino più alto del podio. La rassegna iridata si apre in maniera brillante per il Bel Paese grazie al quartetto che ha sbalordito sulle nevi di Saalbach (Austria).

Si tratta della prima medaglia mondiale per il 23enne, ottenuta alla sua seconda apparizione in carriera nella prestigiosa competizione (ci si riferisce alla massima categoria, tra gli juniores vanta l’argento in gigante nel 2022). Il nostro portacolori aveva incominciato il pomeriggio superando l’ucraino Roman Tsybelenko e poi aveva firmato una grande magia battendo per tredici centesimi il quotato francese Leo Anguenot.

In semifinale si è spento contro lo svedese Fabian Ax Swartz, ma l’Italia è riuscita a qualificarsi all’atto conclusivo per un solo centesimo. Nella finale contro la Svizzera ha ceduto per 29 centesimi al forte Luca Aerni, meritandosi poi l’apoteosi insieme ai compagni di squadra. Filippo Della Vite ha espresso tutta la propria gioia ai microfoni della Rai: “Clamoroso. Finalmente esultiamo anche noi, abbiamo vinto! Di solito guardiamo gli altri andare più forte, oggi invece no: f*****o gli altri, abbiamo vinto noi“.

Il nostro portacolori era veramente euforico e ha poi proseguito: “Siamo partiti nel migliore dei modi, ora abbiamo il gigante e tutte le nostre gare“. I Mondiali proseguiranno con i due superG tra giovedì e venerdì, poi nel weekend ci sarà spazio per le discese libere. Gli specialisti delle prove tecniche torneranno in scena settimana prossima con le nuove combinate a coppie, a cui faranno seguito i giganti e gli slalom.