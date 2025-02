F1, Lando Norris: “La macchina parte dall’ottima base di quella del 2024. Ci sarà grande equilibrio”

Lando Norris chiude con spunti decisamente positivi la seconda e penultima giornata dei Test di Sakhir (Bahrein) riservati alla Formula Uno. Anche se non ha fissato il miglior crono della sessione il pilota del team McLaren ha macinato chilometri importanti, impressionando letteralmente sul fronte del passo gara, nel quale la sua vettura color papaya ha tenuto un ritmo eccezionale.

Al netto di tutto questo il tempo migliore porta la firma di Carlos Sainz (Williams) in 1:29.348 con 31 millesimi di vantaggio su Lewis Hamilton (Ferrari) e 83 sul suo compagno di team Charles Leclerc. Quarta posizione per George Russell (Mercedes) a 430 millesimi, quinta per il suo nuovo vicino di box Andrea Kimi Antonelli a 436, mentre è sesto Lance Stroll (Aston Martin) a 881. Settimo tempo per Liam Lawson (Red Bull) a 904 millesimi, ottavo per Jack Doohan (Alpine) a 1.020, quindi nono per il suo compagno di scuderia Pierre Gasly a 1.082 mentre completa la top10 Isack Hadjar (Racing Bulls) a 1.327. Si ferma in 14a posizione Lando Norris (McLaren) a 1.534 alle spalle proprio di Oscar Piastri, 13° a 1.473.

Al termine del Day-2 sulla pista del Bahrein, il pilota classe 1999 ha raccontato le sue sensazioni nel corso della conferenza stampa di rito: “Rispetto alla macchina dell’anno scorso? Mi sembra molto simile, è quello che ho detto nelle interviste precedenti. Le sensazioni sono simili e questo è un buon inizio. Non è stato fatto nulla di particolare. Diciamo che non è cambiato molto rispetto a quello che abbiamo cercato di fare: abbiamo solo cercato di rendere la macchina più veloce e di aggiungere più carico. E’ un modo semplice di vedere la cosa, onestamente. Vogliamo comunque concentrarci su alcune aree più di altre. Ieri e oggi abbiamo faticato un po’ di più con il posteriore rispetto a quanto avremmo voluto. Ma è ancora presto. Non stiamo valutando le prestazioni assolute”. (Fonte: Motorsport.com).

Il pilota inglese prosegue nella sua analisi: “Se dovessimo affrontare le qualifiche ora, sono sicuro che cambieremmo alcune cose. Ma ieri e oggi siamo riusciti a coprire tutte le spunte, anche se magari non è la parte più divertente. Credo che se vogliamo migliorare qualcosa in questo momento, è ancora il posteriore della vettura. Più si riesce a migliorare quello e più si riesce a migliorare tutto il resto. Ma il resto della macchina è corretto e mi sembra che sia allo stesso livello della MCL38. E’ quello che vogliamo e non ci aspettiamo di essere un passo avanti a nessuno”.

Diversi addetti ai lavori puntano sulla McLaren per il ruolo di favorita. Lando Norris invece preferisce gettare acqua sul fuoco: “Ci aspettiamo di essere alla pari con gli altri top team, ma se saremo lì a lottare fin dall’inizio, avremo ottenuto il nostro obiettivo. Considerando come sono andati gli ultimi anni, se riusciremo a lottare fin dall’inizio, saremo contenti”.