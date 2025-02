Equitazione: l’Italia esordisce con un 5° posto nella League of Nations 2025

Il ritorno dell’Italia del salto ostacoli nella League of Nations inizia da un 5° posto, raccolto dagli azzurri nella gara appena conclusa in quel di Abu Dhabi.

Il quartetto formato da Giulia Martinengo Marquet (Delta Del’Isle), Emanuele Camilli (Odense Odeveld), Giacomo Casadei (Marbella du Chabli) e Piergiorgio Bucci (Hantano) ha infatti totalizzato un complessivo di 214.29 secondi, condito da 14 penalità. Bene nel primo round Martinengo Marquet e Bucci, mentre Camilli e Casadei sono incappati in due percorsi da 8 penalità ciascuno, con lo scarto avvenuto per il round sostenuto da Casadei.

Nella seconda manche invece le 6 penalità sono state generate da un errore e da un ritardo nel tempo di Martinengo Marquet (4+2), con il riscatto di Camilli e la costanza di un Bucci perfetto.

A vincere il contest è stata una straordinaria Irlanda: crono di 211.81 senza errori. I “Verdi” – squadra formata da Denis Lynch, Trevor Breen, Michael Pender e Jason Foley – hanno preceduto i padroni di casa degli Emirati Arabi Uniti, secondi con 208.51 e 8 errori, e la Francia, terza a 202.78 con 12 penalità.

La classifica, dopo la prima tappa della League of Nations 2025, vede: l’Irlanda in testa con 100 punti. Alle sue spalle, tenendo conto che gli Emirati Arabi Uniti hanno disputato il concorso perché nazione di casa ma non partecipato alla rassegna: la Francia con 90 punti, la Germania con 80 (arrivata 4a sul campo, ma 3a per la classifica generale), l’Italia con 70 punti (stesso meccanismo dei tedeschi. Azzurri in 5a posizione, ma 4 per la generale; poi Gran Bretagna (60), Svizzera (55), Belgio (50), Paesi Bassi (45), USA (40), Svezia (35).

Prossima tappa in calendario, prevista per il 22-23 marzo a Ocala, negli Stati Uniti.