Elia Viviani delude nella gara a eliminazione agli Europei, vince Tim Torn Teutenberg

L’Europeo di ciclismo su pista di Zolder (Belgio) per l’Italia è cominciato nel migliore dei modi, con il successo da parte di Martina Fidanza nello scratch davanti a Lorena Wiebes. Delle ambizioni erano riposte anche sulla gara a eliminazione maschile, ma purtroppo Elia Viviani non è riuscito a brillare in questa gara ed è stato eliminato molto presto.

Purtroppo il veronese, dopo gli ori continentali conquistati in questa specialità ad Apeldoorn 2019 e a Monaco di Baviera 2022, non è riuscito ad andare oltre un modesto 15° posto, non gestendo bene come al suo solito la gara dal punto di vista tattico, rimanendo imbrigliato all’interno e scivolando quindi nella coda del gruppo: una beffa che non gli ha permesso di andare avanti in una gara in cui poteva ambire a una medaglia.

Medaglia d’oro che è andata al tedesco Tim Torn Teutenberg che è apparso quello con più energie di tutto il gruppo: ha risparmiato energie per larghi tratti della gara e poi ha fatto un grande numero nel rettilineo finale, battendo uno stratega di queste prove come il portoghese Rui Oliveira che si è dovuto accontentare dell’argento.

Bronzo che è andato al belga Jules Hesters, mentre seguono il danese Noah Wulff e l’austriaco Wafler, rispettivamente in quarta e quinta posizione. Vedremo come andrà avanti questo Europeo di Viviani, che dovrebbe vederlo impegnato ancora nella madison e nell’omnium.