Della Vite duro con se stesso: “Gareggio da 20 anni e faccio ancora errori da ragazzino”

Filippo Della Vite ha commesso un grave errore nella parte centrale della prima manche del gigante ai Mondiali 2025 di sci alpino, in corso di svolgimento sulle nevi di Saalbach (Austria). L’azzurro, che settimana scorsa aveva conquistato la medaglia d’oro iridata nel parallelo a squadre, è incappato in una grossa sbavatura ed è ripartito quasi da fermo, vanificando una gara che fino a quel momento era stata di notevole spessore (aveva soltanto 38 centesimi di ritardo al secondo intermedio).

Il nostro portacolori aveva addirittura timbrato il terzo tempo parziale nel secondo settore e stava sciando davvero bene, propositivo nel tentativo di chiudere con un distacco contenuto per poi giocarsi un risultato di lusso. Nonostante l’errore è comunque riuscito a qualificarsi alla seconda manche con il 28mo tempo, attardato di tre secondi dal norvegese Timon Haugan. Si presenterà per terzo al cancelletto di partenza e sarà chiamato a cercare una bella rimonta per migliorare il proprio piazzamento.

Filippo Della Vite ha espresso la propria amarezza ai microfoni della Rai: “Faccio errori da ragazzino. Sono 20 anni che faccio gare e ancora sbaglio i dossi. Mi merito tutto questo“. Della Vite ha 23 anni e vanta quattro piazzamenti in top-10 in Coppa del Mondo (il migliore è il sesto posto nel gigante di Kranjska Gora del 12 marzo 2023), ma in questa annata agonistica ha portato a termine soltanto due prove tra le porte larghe (undicesimo ad Adelboden e 23mo a Schladming).