Cosa è successo a Lindsey Vonn: uscita in superG ai Mondiali, ansia per la spalla

Lindsey Vonn ha avuto un avvicinamento complicato al superG dei Mondiali 2025 di sci alpino, visto che alla vigilia della sua prima gara sulle nevi di Saalbach (Austria) aveva accusato un malanno di stagione (non si era ancora appurato se fosse un semplice raffreddore o un’influenza) e nella serata di ieri aveva postato una foto su Instagram mentre faceva l’aerosol.

La fuoriclasse statunitense, tornata in scena in questa stagione dopo quasi sei anni di assenza dal Circo Bianco, sperava di fare la grande sorpresa sulla pista intitolata a Ulli Maier, ma la gara della 40enne è durata soltanto una trentina di secondi: dopo essere transitata al primo intermedio con un ritardo di quattordici centesimi, l’americana si è agganciata a una porta con la spalla destra ed è andata in rotazione.

La Campionessa Olimpica di discesa a Vancouver 2010, scesa con il pettorale numero 30, si è prontamente fermata e ha terminato la propria corsa, ma il contraccolpo preso in quel passaggio potrebbe avere delle conseguenze. Lindsey Vonn potrebbe infatti essersi fatta male alla spalla, la sua condizione fisica andrà valutata nelle prossime ore in vista della discesa libera in programma sabato 8 febbraio, dove sarà ancora una volta un’outsider da tenere in seria considerazione.

Durante l’inverno la veterana ha ottenuto due piazzamenti di lusso a St. Anton, dove fu sesta in discesa e poi quarta in superG. Ha avuto due passaggi a vuoto tra il superG di Cortina d’Ampezzo (dopo il ventesimo posto in discesa) e la discesa di Garmisch, dove è poi stata tredicesima in superG. La gara odierna è stata vinta dall’austriaca Stephanie Venier con appena un decimo di vantaggio nei confronti della nostra Federica Brignone.