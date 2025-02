Combinata nordica, Hagen vince la Gundersen di Otepää. Armbruster limita i danni ed è terza

Ida Marie Hagen si riscatta dopo la caduta di ieri nel segmento di salto della Mass Start e torna alla vittoria, imponendosi nella Gundersen di Otepää (in Estonia) valevole come seconda competizione individuale del weekend in occasione della quinta tappa stagionale della Coppa del Mondo femminile 2024-2025 di combinata nordica.

La norvegese si aggiudica così l’ottavo successo dell’inverno e raggiunge quota 17 affermazioni in carriera nel circuito maggiore, tenendo aperta la possibilità di conquistare la seconda Sfera di Cristallo consecutiva. Hagen, quarta dopo il segmento di salto mattutino sul trampolino piccolo HS97, ha recupero agevolmente gli 11 secondi che la separavano dalla leader Haruka Kasai trionfando con un margine di 15″ sulla giapponese al termine della gara di 5 km sugli sci stretti.

Podio completato in terza piazza dalla tedesca Nathalie Armbruster, che ha guadagnato ben quattro posizioni nel segmento di fondo battendo in volata la nipponica Yuna Kasai (vincitrice della Mass Start di ieri) e conservando il pettorale giallo. La giovane teutonica resta al comando della classifica generale di Coppa del Mondo a +82 su Haruka Kasai e a +123 su Hagen.