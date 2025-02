Combinata femminile snobbata solo dall’Italia ai Mondiali: Svizzera (con Gut) e Austria al gran completo

Domani, martedì 11 febbraio, la combinata a coppie farà il suo debutto ufficiale ai Campionati Mondiali di sci alpino. L’inedito format, presente (con due eventi separati, uno maschile ed uno femminile) anche tra un anno ai Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026, prevede lo svolgimento di una discesa libera (o un superG) e a seguire di una manche di slalom speciale, con la classifica finale che verrà stilata sommando i parziali dei due atleti di un determinato binomio.

Nella combinata femminile a squadre di domani a Saalbach l’Italia farà a meno delle sue stelle Sofia Goggia e Federica Brignone (entrambe concentrate sul gigante iridato di giovedì 13 febbraio), schierando le seguenti formazioni: Elena Curtoni/Martina Peterlini, Nicol Delago/Marta Rossetti e Laura Pirovano/Giorgia Collomb.

Per quanto visto sin qui sulla pista ‘Ulli Maier’ la coppia più accreditata per giocarsi un’eventuale medaglia potrebbe essere quella composta da Delago e Rossetti, ma la concorrenza si preannuncia di altissimo livello. Le superpotenze Svizzera e Austria hanno deciso infatti di puntare forte sulla nuova combinata a squadre, annunciando delle coppie molto competitive senza fare troppi calcoli in vista del gigante.

La selezione elvetica schiererà i seguenti binomi: Gut/Holdener, Suter/Rast, Blanc/Meillard e Nufer/Christen. Doppio impegno dunque tra combinata e gigante per Lara Gut-Behrami e Camille Rast, candidate al podio tra le porte larghe. Le coppie austriache saranno formate invece da Puchner/Liensberger (tra le favorite per l’oro), Huetter/Huber, Venier/Truppe e Ager-Gallhuber. Osservata speciale inoltre la formazione americana composta da Breezy Johnson e Mikaela Shiffrin, con quest’ultima che non prenderà parte al gigante.