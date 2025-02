Ciclismo su pista, Martina Fidanza illumina la serata azzurra agli Europei, Viviani non brilla, Olanda dominante nella team sprint

Serata intensa di gare nel velodromo di Zolder (Belgio). Si sono assegnate le prime medaglie di questi Europei di ciclismo su pista 2025 e l’Italia ha cominciato alla grande con la medaglia d’oro conquistata da parte di Martina Fidanza nello scratch femminile. Non è andata altrettanto bene ad Elia Viviani nella gara a eliminazione.

Martina Fidanza ha vinto l’oro nello scratch femminile: la classe 1999 bergamasca si è aggiudicata il secondo titolo continentale nello scratch dopo quello di Plovdiv nel 2020. Tutto si è deciso nello sprint finale e Fidanza è stata straordinaria a gestire la volata, partendo con i tempi giusti e riuscendo a battere la fortissima Lorena Wiebes, campionessa del mondo e favoritissima: una vittoria che per prestigio e per spessore delle avversarie, vale a tutti gli effetti un Mondiale. Bronzo che è andato alla portoghese Maria Martins.

Nell’eliminazione le cose non sono andate bene per Elia Viviani. Purtroppo il veronese, dopo gli ori continentali conquistati in questa specialità ad Apeldoorn 2019 e a Monaco di Baviera 2022, non è riuscito ad andare oltre un deludente 15° posto, non gestendo bene come al suo solito la gara dal punto di vista tattico. Medaglia d’oro che è andata al tedesco Tim Torn Teutenberg che è apparso quello con più energie di tutto il gruppo: ha risparmiato energie per larghi tratti della gara e poi ha fatto un grande numero nel rettilineo finale, battendo uno stratega di queste prove come il portoghese Rui Oliveira che si è dovuto accontentare dell’argento. Bronzo che è andato al belga Jules Hesters.

Serata che si è chiusa con le team sprint nelle quali ha dominato come al solito l’Olanda. Al femminile vince la finale contro la Germania il terzetto composto da Kimberly Kalee, Hetty van de Wouw e Steffie van der Peet, al maschile battono la Gran Bretagna Loris Leneman, Tijmen van Loon e il fenomenale Harrie Lavreysen.