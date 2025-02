Chris Froome cade e si infortuna nell’ultima tappa dell’UAE Tour

Un incidente che avrebbe voluto evitare Chris Froome, impegnato ieri nella settima e ultima tappa dell’UAE Tour. Nella frazione dall’Al Ain Hazza Bin Zayed Stadium a Jebel Hafeet (176 km) in cui lo sloveno Tadej Pogacar ha voluto ribadire ancora una volta il concetto che lui sia il più forte di tutti, con un Giulio Ciccone comunque in grande spolvero, Froome invece ha purtroppo per lui dovuto fare i conti con una caduta.

Dopo poco meno di dieci chilometri dal via della tappa, infatti, il corridore della Israel – Premier Tech è finito a terra insieme ad altri atleti che stavano affrontando uno spartitraffico a tutta velocità. Oltre a Froome, sono stati protagonisti del crash Tarling, Behrens, Kepplinger, Rootkin-Gray, Van Hoecke e De Kleijn.

Per il britannico e i citati De Kleijn e Behrens le conseguenze peggiori e il ritiro dalla corsa. Trasportato in ospedale, il quattro-volte vincitore del Tour de France si è sottoposto agli accertamenti del caso e gli esami radiografici hanno evidenziato una frattura alla clavicola destra.

Nella giornata odierna, Froome sarà sottoposto a un’ulteriore visita in mattinata nella struttura di Dubai per capire se ricorrere a un intervento chirurgico o meno. Non resta che attendere gli sviluppi.