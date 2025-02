Chi parteciperà alla combinata dei Mondiali? Tra conferme e rinunce. Suggestione Odermatt, l’Italia spera in Paris-Vinatzer?

Tra martedì 11 (con le donne) e mercoledì 12 febbraio (con gli uomini) andranno in scena le combinate a coppie dei Campionati Mondiali di sci alpino 2025, in corso di svolgimento sulle nevi austriache di Saalbach. Si tratta di un format inedito nel programma di una rassegna iridata, che verrà utilizzato dai vari Paesi anche come prova generale in vista delle gare olimpiche di Milano Cortina 2026.

Tanti big del Circo Bianco si cimenteranno in questa nuova competizione, anche se non mancheranno comunque alcune rinunce soprattutto per chi ambisce a salire sul podio nel gigante dei Mondiali (previsto due giorni dopo la combinata sia al maschile che al femminile). In tal senso non stupisce l’assenza di Federica Brignone, tra l’altro non troppo competitiva sulla pista ‘Ulli Maier’ in discesa, mentre è un po’ più sorprendente la rinuncia di Sofia Goggia.

L’Italia si presenterà al via della prova femminile con le seguenti coppie: Elena Curtoni/Martina Peterlini, Nicol Delago/Marta Rossetti e Laura Pirovano/Giorgia Collomb. In attesa della startlist definitiva, Austria e Svizzera saranno di fatto al gran completo schierando alcune formazioni estremamente temibili come Mirjam Puchner/Katharina Liensberger, Lara Gut/Wendy Holdener e Corinne Suter/Camille Rast. Attenzione anche agli Stati Uniti, che puntano al bersaglio grosso con la fresca campionessa iridata di discesa Breezy Johnson insieme a Mikaela Shiffrin.

In campo maschile ci sono meno certezze (anche perché la gara si disputerà tra due giorni), ma l’Italia si potrebbe affidare al tandem Dominik Paris/Alex Vinatzer per provare a giocarsi un posto sul podio. Svizzera e Austria hanno una profondità sconfinata e possono contare su tante possibili combinazioni, con la possibile suggestione Marco Odermatt nonostante l’imminente obiettivo del gigante iridato. Da non sottovalutare anche la Norvegia, che ha disposizione una vera corazzata in slalom, oltre alla Francia di Clement Noel.