Chi è Anita Baima: la pronipote del grande Balmamion che si è messa in luce agli Europei su pista

Anita Baima si è messa in bella mostra agli Europei 2025 di ciclismo su pista, concludendo l’Eliminazione al sesto posto. Alla sua prima apparizione in una rassegna continentale tra le grandi, l’azzurra ha saputo distinguersi, dimostrando un grande piglio, un’ottima verve e una pedalata brillante. Propositiva e sempre brillante, la 18enne piemontese ha risposto presente in una gara condizionata anche da una lunga interruzione per una caduta che ha danneggiato il manto legnoso.

La tesserata dell’Horizon Cycling Club ha fatto capire di essere un’atleta in grado di leggere correttamente la gara, di non spremersi fin dalle prime battute e di tenere bene la pancia del gruppo per evitare l’ultima piazza che ogni due giri sancisce l’eliminazione dalla gara. La nostra portacolori è appena passata tra le under 23 e da dicembre lavora a Montichiari con la Nazionale maggiore. Si tratta di un eccellente prospetto che ha avuto modo di fare esperienza ai piani alti dopo essersi distinta nelle categorie giovanili.

La ciclista di Ciriè (in provincia di Torino) vinse il titolo iridato proprio nell’Eliminazione tra le juniores nel 2023 e lo scorso anno ha conquistato l’oro nella stessa specialità agli Europei Under 23, tra l’altro in entrambi gli appuntamenti si era presentato dopo aver superato la rottura della clavicola, a ulteriore dimostrazione della sua caparbietà e della capacità di uscire da momenti di grande difficoltà come le criticità fisiche.

Anita Baima è la pronipote del grande Franco Balmamion: suo papà Gianni e infatti il figlio della sorella del formidabile ciclista che vinse il Giro d’Italia nel 1962 e nel 1963. L’universo del pedale è di casa in questa famiglia e l’azzurra sembra avere di fronte a sé un futuro promettente