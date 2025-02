Calcio, Inter batte di misura il Genoa nel 26° turno di Serie A. Milan ko contro il Torino

Calato il sipario sui quattro anticipi del sabato del 26° turno della Serie A di calcio. A San Siro, l’Inter di Simone Inzaghi si è imposta di misura contro il Genoa. A decidere la sfida del “Giuseppe Meazza” è stato un gol dell’argentino Lautaro Martinez al 78′, in un match in cui i nerazzurri hanno faticato non poco a sbloccare il risultato. Beneamata che si è portata virtualmente in testa alla classifica, in attesa di quello che farà il Napoli domani, nel Lunch Match, contro il Como in trasferta.

Sconfitta amara invece per il Milan nell’impegno sul campo del Torino. Granata in vantaggio al 5′ per effetto di un autogol al 5′ del tedesco Malick Thiaw. Il Diavolo ha avuto la chance per riequilibrare le sorti della sfida, ma al 32′ lo statunitense Christian Pulisic ha fallito la realizzazione su calcio di rigore. Nella ripresa, l’olandese Tijjani Reijnders ha permesso ai rossoneri di pareggiare (74′), ma poco dopo (76′) il Toro è tornato a condurre le danze grazie alla rete del lituano Gvidas Gineitis. È finita così e per il Milan si fa dura (settimo con 41 punti), mentre il Torino respira (31 punti).

Negli altri due match odierni, il derby emiliano al Tardini tra Parma e Bologna è stato vinto dai ducali. Un gol per tempo messo a segno dalla formazione di casa: il francese Ange-Yoan Bonny ha trasformato dal dischetto al 37, mentre il raddoppio è arrivato al 67′ con lo svizzero Simon Sohm.

Niente da fare per i rossoblu e tre punti fondamentali per il Parma nella lotta per non retrocedere, mentre i felsinei rimangono a quota 41 punti (gli stessi del Milan). Pari a reti bianche, invece, tra Venezia e Lazio coi biancocelesti quarti con 47 punti in graduatoria e i lagunari penultimi con 17.