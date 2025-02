Cadel Evans Great Ocean Road Race, Mauro Schmid anticipa lo sprint, Bagioli quinto

Mauro Schmid vince la Cadel Evans Great Ocean Road, corsa di un giorno con partenza e arrivo a Geelong proprio in onore dell’ex corridore australiano che vinse il Tour de France 2011. Il danese del Team Jayco AlUla si impone con un numero di alta scuola, attaccando a circa 7 km dal traguardo, rimanendo da solo e resistendo fino all’arrivo.

Da dietro non c’è stata tanta organizzazione per andarlo a prendere e quindi il gruppetto all’inseguimento si è dovuto accontentare dei piazzamenti: in seconda piazza arriva l’australiano Aaron Gate (XDS Astana Team) davanti al connazionale Laurence Pithie (Red Bull – BORA – Hansgrohe), che questa corsa era riuscito a vincerla nella scorsa stagione.

Quarta posizione per lo spagnolo Javier Romo (Movistar Team) appena davanti al nostro Andrea Bagioli (Lidl-Trek) che è quinto: il lombardo ha avuto un buono spunto veloce e, in caso il suo drappello fosse stato più organizzato per andare a prendere Schmid, ecco che avrebbe avuto alcune chance di giocarsi la vittoria finale.

Non va oltre la sesta posizione un velocista dalle caratteristiche di “resistenza” come Corbin Strong (Israel Premier Tech), appena davanti a Magnus Sheffield (INEOS Grenadiers). Facevano parte del gruppo di testa e hanno mollato proprio negli ultimi metri Finn Fisher-Black (Red Bull – BORA – Hansgrohe) ed Esteban Chaves (EF Education Easypost)