Brignone stringe i denti: “Sto meglio, ma è tosta. Cerco di raccogliere ogni energia”

Otto giorni dopo la memorabile medaglia d’oro iridata a Saalbach, Federica Brignone si inventa un’altra piccola grande impresa chiudendo in seconda posizione la prima manche del gigante di Sestriere nonostante uno stato di salute non ottimale causa influenza. L’azzurra ha accusato un distacco di soli 19 centesimi dalla neozelandese Alice Robinson, costruendosi inoltre un buon margine sul resto della concorrenza in vista della seconda discesa.

“Sto cercando di concentrare tutte le mie energie per le due manche. So che fare due minuti di sci è qualcosa di fattibile e sto molto meglio di qualche giorno fa, però ovviamente sto cercando di incanalare tutte le energie solo per sciare e basta. Ma è tosta“, le dichiarazioni a caldo della 34enne valdostana ai microfoni della Rai dopo la sua prova.

La leader della classifica generale di Coppa del Mondo ha preso un vantaggio di 64 centesimi sull’americana Paula Moltzan e 84 sulla svedese Sara Hector, ma la notizia più incoraggiante per lei è sicuramente l’uscita di Lara Gut-Behrami. La svizzera occupa infatti il secondo posto nella graduatoria assoluta del Circo Bianco a -70 da Brignone, che a questo punto avrà a disposizione una chance forse irripetibile per fare il vuoto e avvicinare il traguardo della Sfera di Cristallo.

Alle spalle di Gut-Behrami i distacchi diventano molto più pesanti e difficili da colmare con Camille Rast terza a -192, Zrinka Ljutic quarta a -198 e Sara Hector quinta a -212.