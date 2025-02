Brignone attesa dal gigante mondiale. Hector e Robinson principali avversarie. Goggia prova a stupire

Dopo la due giorni dedicata alla novità delle combinate a squadre, i Mondiali di sci alpino a Saalbach riprendono con un’altra gara che l’Italia ha messo nel mirino, il gigante femminile. L’attesa è ovviamente tutta per Federica Brignone, che si presenta al cancelletto di partenza tra le favorite per la medaglia d’oro. In bacheca la valdostana vanta un titolo proprio in combinata, ma conquistare l’oro iridato anche in gigante andrebbe a suggellare ulteriormente una carriera già straordinaria.

Nelle finali dello scorso anno a Saalbach, Brignone ha semplicemente dominato, infliggendo distacchi abissali a tutte le avversarie. Chiaramente la speranza è quella che si possa replicare quel meraviglioso risultato, anche se in questa stagione per Federica in gigante è stato un continuo di alti e bassi. Due vittorie a Soelden e Semmering, ma anche tre uscite molto dolorose, compresa quella a Kronplatz dove aveva concluso al comando la prima manche.

Le due principali rivali di Brignone nella corsa al titolo mondiale sembrano essere Sara Hector ed Alice Robinson. La svedese è insieme a Federica l’unica ad aver ottenuto almeno due vittorie in stagione, mentre la neozelandese ha trionfato a Kronplatz e soprattutto ha concluso al secondo posto nel gigante della passata stagione.

L’argento in combinata potrebbe aver aiutato Lara Gut-Behrami a sbloccarsi mentalmente e a cacciare via la delusione per le prestazioni in superG e discesa. Chiaramente l’elvetica non può non essere considerate tra le favorite, ma attenzione anche alle connazionali Camille Rast e Wendy Holdener, che possono assolutamente considerarsi delle outsider di lusso.

Un ruolo che potrebbe anche ricoprire la croata Zrinka Ljutic, anche se quest’ultima è più attesa in slalom. Particolare attenzione va posta sulla padrona di casa Julia Scheib, che può esaltarsi su un pendio come quello di Saalbach. Nella lotta per le medaglia si può inserire anche l’americana Paula Moltzan e soprattutto Lara Colturi, che potrebbe regalare all’Albania la prima storica medaglia in un Mondiale.

In casa Italia non solo Brignone, ma torna in pista anche Sofia Goggia, che ha comunque pescato il pettorale numero 8 e partirà dunque a ridosso del primo gruppo. La bergamasca ha fallito gli appuntamenti con la velocità, ma in gigante ha dimostrato un’importante crescita nelle ultime due stagioni e potrebbe diventare una possibile mina vagante. Tutta da decifrare Marta Bassino, che non sembra proprio finora nella stagione e nella condizione per ottenere un grande risultato. In gara ci sarà anche Lara Della Mea, con l’obiettivo di ottenere il miglior risultato possibile.