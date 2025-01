Boxe, Etinosa Oliha a una vittoria dalla sfida per il Mondiale! Designato l’ultimo avversario alla scalata

Etinosa Oliha è a una sola vittoria dal meritarsi a tutti gli effetti il diritto di combattere per conquistare la cintura iridata di una delle quattro sigle di riferimento del panorama della boxe internazionale. Il pugile italiano incrocerà i guantoni con lo statunitense Kyrone Davis nei prossimi mesi (sede e data sono ancora da definire) e il vincitore avrà la possibilità di sfidare il kazako Zhanibek Alimkhanuly, Campione del Mondo IBF dei pesi medi.

Il nostro portacolori, 26enne piemontese ribattezzato El Chapo, è imbattuto con 21 vittorie all’attivo (9 prima del limite), è reduce dalla schiacciante affermazione ottenuta lo scorso settembre contro Alexander Pavlov e si è issato al secondo posto nel ranking della IBF (la prima posizione non è assegnata). Il suo rivale è un 30enne che vanta un record di 19 vittorie (6 per ko), 3 sconfitte e un pareggio. Il rinominato Shut It Down aveva regolato Elijah Garcia lo scorso giugno, mentre nel 2023 si impose su Cruse Steward e Cristian Fabian Riod, ritornando sul ring dopo la battuta d’arresto rimediata nel 2021 con David Benavidez.

Ricordiamo che l’imbattuto Alimkhanuly ha difeso lo scettro lo scorso 4 ottobre travolgendo Andrei Mikhailovich per KO al nono round: quell’incontro era stato rinviato di tre mesi perché alla vigilia del match il kazako era stato ricoverato d’urgenza in ospedale per disidratazione. Non sono annunciati suoi incontri nei prossimi mesi e quindi dovrebbe aspettare il vincente di Oliha-Davis per cercare di confermarsi sul trono di questa categoria di peso, una delle più iconiche della nobile arte.