Biathlon, al maschile saranno i Mondiali del congedo della “Famiglia Reale”. Tutto ruoterà attorno ai fratelli Bø

In campo maschile, i Mondiali di biathlon di Lenzerheide saranno – volenti o nolenti – quelli del congedo della “Famiglia Reale”, ovverosia i fratelli Bø, che hanno deciso di dire addio al mondo delle competizioni con un anno di anticipo rispetto al preventivabile (leggasi i Giochi olimpici del 2026). Si rassegnino tutti gli altri, i protagonisti (nel bene o nel male) saranno solo e sempre loro, Johannes e Tarjei.

Di sicuro, i connazionali capitanati dal granitico Sturla Holm Lægreid, non se ne faranno un cruccio. In Norvegia c’è uno spirito di squadra fortissimo e l’abitudine a doversi confrontare con chi è nell’elite assoluta del circuito. Se i blasonati famigliari dovessero fare cilecca, il Paese dei fiordi ha una faretra ricca di dardi da scoccare per fare centro comunque.

Sono francesi e svedesi a dovere – pardon, a volere – recitare la parte dei “cattivi”. I galletti transalpini sono reduci da un paio di stagioni difficili, ma in questo 2024-25 hanno rialzato la cresta e smaniano di tornare in auge anche nei giorni in cui verranno conferite le medaglie iridate. Al contempo, i cugini orientali dei norvegesi, sono perennemente relegati in un angolo dalla straripante supremazia norsk. Cionondimeno, si è già visto come le punte di diamante tre kronor possano tirare tiri mancini a chicchessia (citofonare casa Samuelsson e Ponsiluoma per farsi raccontare qualche storia davanti a un caffè e kanelbullar).

Per il resto, i tedeschi staranno alla finestra nella speranza di racimolare qualcosa sparando bene. Dell’Italia e delle sue ambizioni si dirà in una monografia dedicata, la cui uscita è programmata su questa testata per le 9.00 di martedì 11 febbraio. Qualche veterano di lungo corso cercherà di lasciare il segno (mai sottovalutare Jakov Fak e Andrejs Rastorgujevs), mentre le sorprese potrebbero essere gli svizzeri padroni di casa. Davvero gli elvetici, precisi come sono, non avranno fatto in modo di calibrare il picco di forma in concomitanza del “loro” Mondiale?