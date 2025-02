Basket femminile: Schio, quale destino per le Final Six di Eurolega? Si decide la doppia sfida con il Fenerbahce

Si decide domani alle 17:00 quale sarà il destino del Famila Schio in Eurolega femminile. Le Final Six di Saragozza, come noto, sono già cosa fatta, e adesso c’è solo da determinare quando partirà il cammino del club di Giorgios Dikaioulakos nella città spagnola. Così come va completato il discorso legato al play-in che determinerà proprio questo fatto con il Fenerbahce. La gara d’andata si è chiusa con l’80-86 delle turche al PalaRomare, nonostante una prestazione leggendaria di Giorgia Sottana, 24 punti in una notte di quelle in cui il tempo si è semplicemente fermato.

Ora il ritorno alla Metro Energy Sports Hall, la casa delle giallonere, che a Schio sono riuscite a passare nonostante la doppia assenza di Nyara Sabally e Kayla McBride, non proprio due qualsiasi. Rimane anche così un team di quelli difficili da fermare in qualunque modo: Emma Meesseman e Gabby Williams, che hanno dominato sul parquet orange, sono due fuoriclasse di prima grandezza di qua dall’Oceano. In breve, Valerie Garnier ha tantissime opzioni a sua disposizione.

Il discorso play-in, si diceva. La vincente del doppio confronto va direttamente a giocare la semifinale di Eurolega, chi invece perde si troverà a disputare il match di quarti di finale contro una tra USK Praga e Basket Landes (che, invece, dei quarti è proprio un play-in, nel senso che la vincente passa e la perdente si ferma qui: gara d’andata vinta dalle ceche per 68-72). Sistema che, quest’anno, è stato reso per certa misura cervellotico e del quale ci si augura migliorerà la chiarezza nel prossimo futuro.

Sarà, per il Famila, un compito complicato se non altro perché il confronto è con l’unica squadra che è ancora imbattuta in questo stato delle cose. In sostanza, si prospetta un’impresa non da poco, ma anche per questo il popolo scledense si è stretto attorno alla sua squadra. Lo farà sia dal vivo che davanti al maxischermo organizzato al Circolo Cattolico di Magrè. Sono gli anni di maggior spicco per quanto riguarda il Famila in Europa, e da questa stagione stanno arrivando solo conferme in tal senso.