ATP Rotterdam, Medvedev fatica e ribalta Wawrinka, ok Tsitsipas, avanti Bellucci

Prima giornata di tabellone principale che è andata in archivio nell’ATP 500 di Rotterdam, sul veloce indoor olandese. Hanno debuttato alcuni grandi nomi e su tutti c’è stato l’esordio di Daniil Medvedev che ha aperto la sessione serale con una battaglia incredibile contro Stan Wawrinka: il russo è riuscito a vincere in rimonta con il punteggio di 6-7(8) 6-4 6-1 in due ore e mezza. Un primo set pieno di alti e bassi, con il numero 7 del mondo che era avanti 5-3, non ha sfruttato due set point e ha perso un tiebreak intensissimo. Poi il fisiologico calo dell’elvetico che ha subito il break a inizio secondo set e non è riuscito più a rientrare.

Medvedev che affronterà Mattia Bellucci: il giocatore lombardo ha superato la wild card olandese classe 2007 Mees Rottgering con il punteggio di 6-3 6-2. L’olandese si è dimostrato essere un buonissimo prospetto dopo che lo scorso anno si spinse in finale a Wimbledon junior, ha giocato con una certa personalità specie dopo un inizio non semplice, quando si era ritrovato sotto 3-0 nel primo parziale e ha recuperato fino al 3-3. Nel secondo set anche una sospensione per malfunzionamento dell’occhio di falco live.

Avanza Stefanos Tsitsipas che regola in due set il francese Harold Mayot per 6-1 7-5: il greco è a caccia di risultati e di punti che gli possano ridare un po’ di fiducia dopo l’uscita al primo turno degli Australian Open. Al secondo turno troverà uno tra Berrettini e Griekspoor per un posto nei quarti di finale.

Netto anche il successo da parte di Hubert Hurkacz su un Flavio Cobolli in crisi: finisce 6-3 6-2 in favore del polacco che si trova particolarmente bene su queste condizioni. Al prossimo turno troverà uno tra Lehecka e Popyrin.